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【因小失大】34歲女子刷單獲700佣金　墮騙局失款45萬

社會 09:20 2022/09/26

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34歲女子刷單獲700佣金，墮騙局失款45萬。（資料圖片）

再有人誤墮刷單騙局。警方昨日（25日）下午接獲一名34歲本地女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上購物買家在一購物平台上以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。

受害人按指示先後將約45萬元存入至對方指定的七個戶口，以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金約700元，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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記者：黃穎津

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