【星二代】7歲梁浸浸踏入換牙階段　門牙鬆動鄭希怡用一招解決

▲ 無痛脫牙！

小朋友踏入6至7歲就開始了換牙階段，有時舊牙未甩新牙已長出，令家長及小朋友相當困擾。鄭希怡（Yumiko）的7歲囡囡梁浸浸，最近都步入了換牙階段，門牙將甩未甩，非常不舒服，Yumiko用了一招解決意外了這個情況。

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Yumiko在社交網分享道，給梁浸浸食雪條，就將牙黐了出來，「門牙係就嚟甩同盯住之間，多謝呢支雪條，一食，就將只牙痴咗出黎，Yeah！舒服咗!」媽媽還將這個情況拍下，梁浸浸看著自己的牙，表情相當可愛！

網民都留言讚這個方法非常有用，「我以為大白兔糖先有咁嘅效果」，有家長亦明白箇中辛苦：「盯住係最痛，甩咗舒服晒」、「這樣就不痛啦」。更有人搞笑地指：「嘩！我個女都係門牙就快甩，我又試吓用雪條先」。

就讀上海貴族國際學校

Yumiko近年將事業發展重心移向內地，她與梁浸浸目前已長居內地上海，Yumiko的好姐妹阿Sa早前接梁浸浸放學時，將照片上載到社交網，令身穿校服的梁浸浸意外曝光所就讀的學校。

▲ 雪條黐住了隻牙。

據照片所見，梁浸浸就讀當地著名的「上海耀中國際學校」。根據學校網頁資料，上海耀中國際學校小學一年級至四年級，全年學費為28.4萬人民幣(約35萬港元)，小五至小六學費為29萬人民幣(35.7萬港元)，高中更高達32.85萬人民幣(40.6萬港元)，學生全為中產以上家庭。上海耀中國際學校是上海首間獲政府批准同認可的國際學校，採取雙語教學模式。

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責任編輯︰王明芳