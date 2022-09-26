【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶

星二代林鈺洧（Denice）在昨晚《2022香港小姐競選決賽》中勇奪冠軍，今年年底即將28歲的她趕上尾班車參選，更成為史上年紀最大的衛冕港姐冠軍。提到爸爸林俊賢當初並不支持她參選，於是氣沖沖決定報名，昨晚宣布賽果一刻完全是意料之外，大表驚訝。

模特兒出身的Denice曾參與友ViuTV的劇集與節目，螢幕初吻早已獻給了Eric Kwok（郭偉亮），又在節目《對號入座》中自爆床史，以及曾經擁有5位性伴侶。

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍 父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩

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昨晚（9月25日）宣布《2022香港小姐競選決賽》賽果時，Denice聽到自己得到冠軍一刻，表現一臉不可置信的模樣。

到賽後接受大會安排的直播訪問時，需要主持人先問亞軍許子萱及季軍梁超怡的感受，Dencie才能稍作整頓給予回應。

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父親不支持參賽

Denice接受TOPick訪問時直指對自己成為港姐冠軍感到難以置信，連日來只顧忙於綵排，不要說是三甲，連打進十強也感到意外。講到昨晚的表現，她則謂：「對得住自己，因為好努力接受訓練、進行身體管理、Update自己智慧、了解時事，今日是開心的。」

身材消瘦不少的她坦言，比起參賽初期至少減掉10公斤，因為在首輪面試已經被高層樂小姐要求減磅，而她亦順利減至理想目標：「甚麼方法都試過，狂做運動、節食、戒油戒鹽、168斷食，而我相信即使減肥都要健康，健康才是最重要的，完騷後我最想吃糉！」

其父是資深演員林俊賢，因為長居內地又不想返港後隔離，所以未有親身到場支持女兒。

曾在訪問中表示父親完全不支持她參賽，奪得冠軍是否能夠證明自己？Denice直言：「對，因為5月22日是報名最後截止，在10日我才考慮要不要參加。我都要尊重他的意見，於是微信問他說我參加香港小姐你覺得怎樣、好不好？他說『你唔好玩啦』，我覺得有無搞錯，你不是應該對我做的事給予支持嗎？於是氣沖沖、膽粗粗就遞表參加。」

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年紀最大港姐冠軍

TVB於2010年起把參選港姐的年齡上限由25歲提高至27歲，12月出生的Denice今年底將迎來28歲，成為了歷屆年紀最大的港姐冠軍。

而她更是連續第三屆奪得冠軍的混血兒，2021年冠軍宋宛穎是中葡混血兒，2020冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡是中英混血兒，而Denice擁有四份一英國血統，父親林俊賢在80年代中至90年代初，曾是TVB力捧的小生，代表作有《男兒本色》、《巨人》等劇集。

於Denice一歲多的時候父母離婚，隨母親生活的她自此與爸爸失聯。直到大約10年前，林俊賢在Facebook尋女，才最終父女重逢，不過林俊賢近年長駐內地，二人見面時間亦不多。

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大談性經驗

曾改名為林卓錡、模特兒出身的Denice，於2019年曾參演ViuTV劇集《詭探前傳》，劇中飾演被多隻魔鬼纏身的女子夏文欣，與Eric Kwok有感情線，Denice更獻出其熒幕初吻。過後曾參加奇妙電視的節目《使乜驚 大兩Gen》，以及ViuTV的《鬼同妳上位》及《對號入座》。

她曾在《鬼同妳上位》中玩靈探時疑因撞邪，而被逼退出節目。又於《對號入座》中大談性史，揚言曾經有過5位性伴侶，提到遇過一位雙魚座男子，性愛持久力只得0秒和3秒，接著又大讚天蠍座男士持久力驚人，跟對方發生關係需要花上好多體力，會翻天覆地、流暈、頭暈等。

記者：梁樂欣、陳曉柔