【香港小姐2022】許子萱對賽果感無悔無憾　棄當投行分析師選美成三料亞軍

《2022香港小姐競選決賽》在昨晚（9月25日）於紅館完美落幕，現年25歲的4號佳麗許子萱（Cecca）奪得第二名及「國際親善小姐」、「生態保育大使」成三料亞軍。

但當司儀宣讀她獲亞軍時，鏡頭所見的許子萱似不滿賽果而不悅，但Cecca於賽後接受TOPick訪問分享感受表示，對自己的成績沒感到失望。完成比賽的她表示很想吃甜的食物，特別是楊枝甘露，要好好獎勵一下自己。

▲ Cecca被指得知獲亞軍時露出不滿表情。

想嘗試拍劇做司儀

奪亞軍的她直言不有感到失望，「因為當時參加都是抱著試一試這一個行業、玩一玩的心態，能夠行到這麼遠，我已經很開心，也覺得自己表現得很好，真的是無悔、無憾」。

同時，她也感恩自己靠自豪的口才而奪得兩個獎項。問到Cecca會否在演藝圈中發展，她說：「會有這樣的打算，如果有機會也會想嘗試拍劇、司儀，都希望向觀眾展現自己不同的面向。」

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Cecca指身在美國家人未有回港，形容自己是孤身作戰，她表示會致電向家人告知好消息，而家人也是她的動力。

她最想在電話中向家人說很掛念他們，未來會令他們更加驕傲，「因為從小到大與家人也是聚少離多，一年才見面數次。」

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推遲第二本自傳

她在大學畢業後便於內地推出第一本自傳，成為港姐亞軍後需要肩負港姐的職責，過往也曾透露會推出第二本自傳，計劃而會否有所影響呢？

她認為推出第二本自傳也需要一些時間，自己累積更多人生經歷、故事，才會令自傳內容更加精彩，接下來的數年要繼續努力、希望可以走得更加遠。

會否加入參選經歷在自傳中？她認為要視乎將來的經歷會否更加精彩，她說：「我覺得這一次的經歷（參選港姐）已在人生畫上了很精彩的一筆」。

▲ 許子萱曾推出自傳。（IG圖片）

疑似黑面

Cecca自參選以來都被視為大熱佳麗之一，最終憑出色的口才、勻稱身形而成為亞軍，成績已是相當不錯。在泳裝問答環節中，她被問到最想與哪三人困𨋢，她選擇了三位評審，曾志偉忍不住寸她說︰「揀個擦鞋仔得啦，使乜搞咁多嘢啫！」

不過，當宣讀梁超怡是季軍後，許子萱沒有太多表情，直至大會宣告她為亞軍時，卻似乎因不滿自己屈居亞軍而面露不悅。

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學霸港姐

Cecca為學霸一名，她畢業於美國密歇根大學 （University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。

畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程，她為追夢推遲入學來選港姐。

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亮相《非誠勿擾》

Cecca在IG簡介中以英文列明，自己曾參加內地相親節目《非誠勿擾》。

生於廣州、13歲赴美國留學、曾就讀美國密歇根大學安娜堡羅斯商學院的她，當時由於需回美國讀書而沒有再亮相節目。她也於IG簡介中表示自己喜歡旅遊、跳莎莎舞、調酒。

記者：梁樂欣、陳曉柔