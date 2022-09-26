  • 31°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫婦關係】全職媽被怨好得閑瀕離婚　丈夫疫下失業體驗凑仔繁忙結局逆轉

育兒經 11:08 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

不論是全職爸還是媽，都值得尊重。

在筆者的伴侶輔導中，其中一項最讓女性「痛恨」，就是被覺得在家做主婦是一份優差，甚至做得好是理所當然。記得之前有一對夫妻，在丈夫在接受輔導前總是認為自己工作繁忙，太太在家帶帶孩子沒大不了。

直至疫情出現老公無奈被停工，妻子卻意外獲得一些FREELANCE工作，輪到太太需要外出，所以老公便開始嘗試家庭主「夫」的滋味。

第一天老公早上充滿信心覺得「湊細路？駛乜驚！」從幫孩子換衫梳洗早餐送返學，上午未過他已經覺得「想死」，下午接放學再送去興趣班、補習班…精彩是晚上回家時發現孩子的背包不知在哪裡遺下…雖然痛苦，但因為這些經歷讓老公更明白太太平時的辛勞，他倆的溝通態度變好了！

最新影片推介：

太太也十分驚喜老公的改變，更向我表達現在老公更會主動幫忙做家務呢。在輔導過程中老公亦變得更加配合，經過約8次的會面後他倆的關係已無需再跟進。

曾有研究指出婚姻幸福度會在第一個孩子出生時下降，還是急劇下降呢！

以下幾項重點千萬要小心，因為有些事情出口了就無法收。

1. 在外工作的你，不要常在另一半面前數說自己賺了多少錢或為家庭做了甚麼。

2. 不要跟在家的另一半說：你不用工作只陪孩子真好！

3. 為甚麼別人的孩子這麼利害，你帶孩子就…

4. 我都不知道你在家做甚麼！

所以不論是全職爸還是媽都值得尊重，都是在為家庭創造價值。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : Tim Sir 催眠治療師

相關文章

【老公出軌】港妻大方邀「三人同居」設6大條件　小三要交租禁懷孕︰覺得冇地位
17:02 2022/09/23
【老公出軌】港妻大方邀「三人同居」設6大條件　小三要交租禁懷孕︰覺得冇地位
【夫婦關係】女兒多病纏身如「地獄孩子」　媽媽怨丈夫隱瞞一病連累女兒
10:00 2022/09/25
【夫婦關係】女兒多病纏身如「地獄孩子」　媽媽怨丈夫隱瞞一病連累女兒
【邋遢老公】拍拖日日沖涼婚後變隔星期沖1次　老婆難忍老公：不可能跟他睡
18:03 2022/09/25
【邋遢老公】拍拖日日沖涼婚後變隔星期沖1次　老婆難忍老公：不可能跟他睡

你可能感興趣

【老公出軌】港妻大方邀「三人同居」設6大條件　小三要交租禁懷孕︰覺得冇地位
17:02 2022/09/23
【老公出軌】港妻大方邀「三人同居」設6大條件　小三要交租禁懷孕︰覺得冇地位
【夫婦關係】女兒多病纏身如「地獄孩子」　媽媽怨丈夫隱瞞一病連累女兒
10:00 2022/09/25
【夫婦關係】女兒多病纏身如「地獄孩子」　媽媽怨丈夫隱瞞一病連累女兒
【邋遢老公】拍拖日日沖涼婚後變隔星期沖1次　老婆難忍老公：不可能跟他睡
18:03 2022/09/25
【邋遢老公】拍拖日日沖涼婚後變隔星期沖1次　老婆難忍老公：不可能跟他睡
夫妻之道 壓力 結婚 輔導 Freelance 全職

最高瀏覽

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　