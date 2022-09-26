【夫婦關係】全職媽被怨好得閑瀕離婚　丈夫疫下失業體驗凑仔繁忙結局逆轉

▲ 不論是全職爸還是媽，都值得尊重。

在筆者的伴侶輔導中，其中一項最讓女性「痛恨」，就是被覺得在家做主婦是一份優差，甚至做得好是理所當然。記得之前有一對夫妻，在丈夫在接受輔導前總是認為自己工作繁忙，太太在家帶帶孩子沒大不了。

直至疫情出現老公無奈被停工，妻子卻意外獲得一些FREELANCE工作，輪到太太需要外出，所以老公便開始嘗試家庭主「夫」的滋味。

第一天老公早上充滿信心覺得「湊細路？駛乜驚！」從幫孩子換衫梳洗早餐送返學，上午未過他已經覺得「想死」，下午接放學再送去興趣班、補習班…精彩是晚上回家時發現孩子的背包不知在哪裡遺下…雖然痛苦，但因為這些經歷讓老公更明白太太平時的辛勞，他倆的溝通態度變好了！

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太太也十分驚喜老公的改變，更向我表達現在老公更會主動幫忙做家務呢。在輔導過程中老公亦變得更加配合，經過約8次的會面後他倆的關係已無需再跟進。

曾有研究指出婚姻幸福度會在第一個孩子出生時下降，還是急劇下降呢！

以下幾項重點千萬要小心，因為有些事情出口了就無法收。

1. 在外工作的你，不要常在另一半面前數說自己賺了多少錢或為家庭做了甚麼。



2. 不要跟在家的另一半說：你不用工作只陪孩子真好！



3. 為甚麼別人的孩子這麼利害，你帶孩子就…



4. 我都不知道你在家做甚麼！

所以不論是全職爸還是媽都值得尊重，都是在為家庭創造價值。

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