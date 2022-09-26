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【Netflix日劇】《First Love初戀》預告掀集體回憶　改編宇多田光成名歌曲

娛樂 10:09 2022/09/26

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滿島光與佐藤健主演《First Love初戀》

Netflix上周末舉行全球發布會《Tudum 2022》，公布來年不同地區的新作預告，當中日劇《First Love 初戀》預告甫推出，就掀起不少fans的90年代集體回憶，因《First Love 初戀》故事靈感來自日本歌姬宇多田光的成名作《First Love》，當中有不少歌迷的情懷。

由滿島光與佐藤健主演《First Love初戀》，劇情由宇多田光的兩首歌曲汲取靈感，包括1999 年《First Love》與她暌違19年後推出的〈初戀〉。劇情講述一對戀人在90年代相遇，歷經時光二十載，依舊刻骨銘心的繾綣戀情。

預告中滿島光和佐藤健經歷多個年頭的戀情，配上宇多田光《First Love》，被喻奇蹟組合的畫面，感動不少網民。 

 《First Love初戀》參演陣容還有夏帆、美波、中尾明慶、荒木飛羽、山田葵、向井理、井浦新、小泉今日子等新舊世代演員，將於今年11月24日在Netflix首播。

改編宇多田光名曲。

《First Love》是人稱「平成歌姬」宇多田光在16歲時的出道成名曲，當時亦是日劇《魔女的條件》主題曲，故相當深入民心。早前Netflix自亦播出宇多田光的現場演出影片《宇多田光 Air Studios 網上演唱會》，便為為《First Love 初戀》作前奏。

最新影片：黃紫恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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