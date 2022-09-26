【兩性迷思】黑乳頭等於性生活混亂？ 性學專家揭3大因素影響乳頭色澤

▲ 許藍方破解「乳頭黑=性生活豐富」的迷思。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）

黑色乳頭常被人誤解為性經驗豐富、性生活混亂，隨著「粉紅色乳頭，可遇不可求」的電影經典金句，更進一步加深社會對黑乳頭女生的偏見。有性學專家勢要為黑乳頭女生平反，強調女生乳頭色澤偏絕對不是常被吸吮所造成，反而乳頭常被內衣摩擦、懷孕期間賀爾蒙改變、先天基因均會影響乳頭色澤，打破「黑乳頭代表性生活混亂」的錯誤迷思。

影片推介

台灣性學博士許藍方早前透過其個人YT頻道解釋，拆解現今社會許多人對「黑乳頭」的錯誤觀感。許藍方無奈說，男生們常以為女生乳頭顏色偏黑，一定是經常被人吸吮所造成的瘀黑，因此常將黑乳頭女生標籤為「性生活混亂」，她多次強調這是一個非常錯誤的迷思。

你(男生)撫心自問，你們真的這麼常吸嗎?你們的咀巴也有親，為何男生的咀巴沒有變黑?

許藍方解釋說，乳頭黑常被跟性經驗豐富、性生活隨便聯想在一起，但其實乳頭顏色偏深主要受3個因素影響，第一是懷孕時期女性的賀爾蒙改變，其次是跟先天性基因有關，就好似白種人、黃種人等，每個人的皮膚顏色、黑色素分布不同，才會導致乳頭、乳暈呈現的顏色不一樣。

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第三是乳頭經常「被摩擦」引致，這亦是黑乳頭女生經常被人誤解的主要原因。許藍方表示，乳頭常被摩擦確實有可能造成乳頭顏色變深，但絕對不會是由吸吮造成。而是乳頭長期跟內衣或衣物摩擦造成。

除非男生的咀巴24小時都在上面(乳頭)摩擦，但是這連嬰兒都不可能做到，更何況是你(男生)?你們愛愛的時候不是都直接忽略上半身的嗎?

許藍方在影片結尾總結時，再次強調黑乳頭女生並不代表性生活隨便，而性生活混亂的人也不見得乳頭會黑。她寄語每個人都有追求快樂的權利，不論是男生女生擁有豐富的性經驗，都不是壞事，前提是要在安全、雙方情願下發生。

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責任編輯：羅嘉欣