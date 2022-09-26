【酒店下午茶】悦來酒店120分鐘下午茶自助餐　10月推出限時買二送一優惠

▲ 悦來酒店Simplicity簡•味推出全新「美食巡遊」下午茶自助餐，可食足120分鐘，食品款式相當豐富。(酒店提供)

悦來酒店Simplicity簡•味推出全新「美食巡遊」下午茶自助餐，由10月1日至31日的每個周六、日及公眾假期於下午2時半至晚上7時供應，最吸引是推出限時買二送一優惠，人均最平只需$160-$198起，便可食足兩小時，十分超值。

是次下午茶自助餐以遊歷多國美食為主題，供應逾50款包括德國、東南亞、日式、中式和港式等精緻美饌，當中更包括兒童精選美食及多款甜品，十分豐富。

推介菜式有多款德國節美食，包括脆皮鹹豬手、肉腸拼盤、啤酒烤春雞。東南亞美饌就有正宗馬來西亞香濃惹味的海鮮娘惹叻沙及雜錦沙爹串、新加坡炒黑白蘿蔔糕、泰式芒果莎莎青口杯、越南甜椒牛肉米卷。另外還有日式海鮮丼、日式卷物以及西式冷盤等。

是次下午茶還提供多款港人至愛地道美食，包括細蓉雲吞麵、港式火炙油沙厚多士、軟綿綿魔鬼飛碟。現場更設有即叫即製專區，供應多款軟綿綿的厚身吐司、特色西多士等，更將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「斑蘭咖椰爆漿」，一口直接品嘗道地的南洋風味！

▲ 德國脆皮鹹豬手(酒店提供)

就連小朋友摯愛的美食也一應俱全，包括炸雞塊薯條、趣緻熊貓包、新鮮即製的雪糕班戟和棉花糖等多款小食。另外，當然少不了無限供應12種味道的意大利雪糕，還有多款中西甜品任食，當中包括綠茶紅豆麻糬慕絲蛋糕及打卡必點的意大利芝士小丸子，甜品控不容錯過！

由即日起凡經由OpenRice網上訂座Simplicity簡•味預訂10月1日起至10月31日(逢星期六、日及公眾假期)指定時段，即可享有限時買二送一自助餐優惠(每位須按原價加一服務費)，人均最平只需$160-$198起，名額有限，送完即止！

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「美食巡遊」下午茶自助餐：

地址：荃灣荃華街3號悦來酒店3樓

預訂及查詢：2409 3226

日期：10月1日至10月31日(逢星期六、日及公眾假期)

時間：下午2時半至晚上7時 (入座起計限時120分鐘)

價錢： $318 (成人) / $208 (小童及長者)

記者：招美寶