【歷史文化】元朗錦田鄧氏族譜送贈儀式　丁新豹教授：香港宗族歷史原汁原味

▲ 出席元朗錦田鄧氏族譜送贈典禮的國史教育中心校監丁新豹教授指出，香港是最原汁原味的，因為在新界不少鄉村，還可以看到宗族，有祠堂，族人依然有進行各種儀式。（被訪者提供）

鄧氏家族，乃新界原居民中一個氏族，據文獻所知，北宋年間最先有鄧氏家族由江西來遷，於元朗錦田定居，奠定家族發展根基。

元朗錦田昨日舉行鄧氏族譜送贈儀式，鄧氏族人在祠堂供奉重新謄寫的族譜往宗祠的祭壇前，先上香，參拜祖先，再有舞龍、舞獅表演，最後將重新謄寫和裱裝的錦田鄧氏族譜送贈錦田鄉事委員會。

一個家族歷史的延綿，逾千年光景，歷數十世代，箇中家族成員血緣關係親疏遠近，就全憑族譜記錄，這是中華民族記錄一個宗族的繁衍及核心人物事跡的書籍，也是中華文明史中，具有平民特色的文獻。

▲ 錦田鄧氏族譜重新謄寫及裝裱，由趙廣超教授發起，設計及文化工作室成員、馬冠堯教授和謄寫的鄧潤鎏合力完成。（被訪者提供）

族譜的重要性，在於延續家族血脈，並傳承祖宗的遺訓和期望，有著「聚其骨肉以繫其身心」的作用，凝聚家族成員，增進溝通，讓後世子孫了解自己的根脈。

事實上，藉著這些傳統活動去了解香港的歷史，是相當具趣味性的，出席典禮的國史教育中心校監丁新豹教授指出，香港是最原汁原味的，因為在新界不少鄉村，還可以看到宗族，有祠堂，族人依然有進行各種儀式。丁教授表示，國史教育中心未來會舉辦不同活動，藉以加深香港學生對家族、鄉土的歷史認識。

▲ 北宋年間最先有鄧氏家族由江西來遷，於元朗錦田定居，奠定家族發展根基。（被訪者提供）

誠然，這類傳統活動，對於有志從事這方面研究的人士來說，確是活生生的歷史佐證。而透過宗族族譜，更可藉以研究其歷史面貌、時代精神，以及時人的生活狀況等等。

▲ 鄧氏族人將族譜供奉往宗祠的祭壇。（被訪者提供）

謄寫錦田鄧氏族譜的緣起，據錦田鄉事委員會主席鄧賀年表示，大約四至五年前，在錦田成長的趙廣超教授（紫禁城專家，現為設計及文化工作室總監）向他們借用族譜，希望能做一些錦田文化相關的研究項目，並索取了錦田的泥土，擬製作一套古代陶器。過了好一段時間，趙教授再到鄉委會時，就帶來一套由錦田泥土塑成的陶器送給鄉委會，及展示一幅由工作室畫的錦田風貌，從象山上觀看整個錦田。趙教授並詢問可否重新抄寫族譜作展覽用途，展畢即送贈鄉委會存念。最後，礙於疫情，今天得見的族譜乃花上了數年時間製作的精品，在遊走元朗錦田的傳統歷史古跡時，了解宗族的起源及傳承，也是藉以了解中華文明及傳統根脈的發展。

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編輯：葉翠華