【歷史文化】元朗錦田鄧氏族譜送贈儀式 丁新豹教授：香港宗族歷史原汁原味
鄧氏家族，乃新界原居民中一個氏族，據文獻所知，北宋年間最先有鄧氏家族由江西來遷，於元朗錦田定居，奠定家族發展根基。
元朗錦田昨日舉行鄧氏族譜送贈儀式，鄧氏族人在祠堂供奉重新謄寫的族譜往宗祠的祭壇前，先上香，參拜祖先，再有舞龍、舞獅表演，最後將重新謄寫和裱裝的錦田鄧氏族譜送贈錦田鄉事委員會。
一個家族歷史的延綿，逾千年光景，歷數十世代，箇中家族成員血緣關係親疏遠近，就全憑族譜記錄，這是中華民族記錄一個宗族的繁衍及核心人物事跡的書籍，也是中華文明史中，具有平民特色的文獻。
族譜的重要性，在於延續家族血脈，並傳承祖宗的遺訓和期望，有著「聚其骨肉以繫其身心」的作用，凝聚家族成員，增進溝通，讓後世子孫了解自己的根脈。
事實上，藉著這些傳統活動去了解香港的歷史，是相當具趣味性的，出席典禮的國史教育中心校監丁新豹教授指出，香港是最原汁原味的，因為在新界不少鄉村，還可以看到宗族，有祠堂，族人依然有進行各種儀式。丁教授表示，國史教育中心未來會舉辦不同活動，藉以加深香港學生對家族、鄉土的歷史認識。
誠然，這類傳統活動，對於有志從事這方面研究的人士來說，確是活生生的歷史佐證。而透過宗族族譜，更可藉以研究其歷史面貌、時代精神，以及時人的生活狀況等等。
謄寫錦田鄧氏族譜的緣起，據錦田鄉事委員會主席鄧賀年表示，大約四至五年前，在錦田成長的趙廣超教授（紫禁城專家，現為設計及文化工作室總監）向他們借用族譜，希望能做一些錦田文化相關的研究項目，並索取了錦田的泥土，擬製作一套古代陶器。過了好一段時間，趙教授再到鄉委會時，就帶來一套由錦田泥土塑成的陶器送給鄉委會，及展示一幅由工作室畫的錦田風貌，從象山上觀看整個錦田。趙教授並詢問可否重新抄寫族譜作展覽用途，展畢即送贈鄉委會存念。最後，礙於疫情，今天得見的族譜乃花上了數年時間製作的精品，在遊走元朗錦田的傳統歷史古跡時，了解宗族的起源及傳承，也是藉以了解中華文明及傳統根脈的發展。
編輯：葉翠華