【無品租客】20年租客退租全屋牆身發霉　廁所廚房遺陳年污垢業主崩潰

▲ 20年租客退租全屋牆身發霉，廁所廚房遺陳年污垢。

業主最怕遇到無品租客，台灣一名網民發文，指父母將一個單位租予租客20年，最近收樓時發現全屋牆身泛黃，佈滿黴菌、污垢，廁所和廚房更是慘不忍睹，令他直言「跟我說裡面死了幾十個人我都相信」。

該民網民於Facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指父母近日將位於台中、出租20年的一個單位收回，沒想到屋內衛生情況惡劣，從圖片可見，牆壁、天花板泛黃，地板更滿佈啡黑色的污漬、黴菌，被樓主形容如同「把房子打造成下水道風格」。

而廁所、廚房的情況亦同樣惡劣，「廁所的磁磚雖然好整理，但黴菌會滲入磁磚的水泥縫，20年的細菌累積，為了身體健康只能整個拆除重建」。

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樓主透露，30年曾在這個單位居住過，後來因升小學搬走，長大後他回台中工作，曾多次向媽媽提出將房子收回讓他住，並表示同樣會支付租金，但媽媽說「房客條件也不是很好，都住那麼多年怎麼請人家搬走」，於是他惟有在其他地方租屋，直至最近租客主動退租，媽媽便將房子留給他住。

幸好小時候住的記憶還在，知道他正常時的模樣才敢住，不然跟我說裡面死了幾十個人我都相信。

他又指，過去20年，父母以每月1萬元新台幣（約港幣2464元）租金出租單位，經常有收不到租的情況，而押金已在租客未能支付租金期間抵掉，亦沒有跟對方要求任何其他費用，「房客的女兒退租後還說，如果我們能夠把房子整理乾淨他還想要續租」。

貼文一出隨即引起網民熱議，不少人直呼「可怕」，又留言「看起來像是是廢棄十幾年的空屋」、「這是鬼屋嗎」、「20年沒打掃過啦！？」

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責任編輯︰羅嘉欣