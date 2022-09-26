【小一自行】首日交表家長持25分報喇沙無信心　料移民潮下競爭未減

▲ 早上約20名家長提早到喇沙小學外排隊交表。（陳靜儀攝）

2023年9月入學的小一「自行分配學位」今日起（26日）接受申請，家長可不受校網限制到心儀小學遞交申請表格。於傳統名校九龍城喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部），不少家長一早在校門外排隊等候交表。有家長說，不覺得移民潮下名校的競爭減少，即使持25分亦不是很有信心。

喇沙小學今早9點開始接受家長遞交申請表，約有20名家長提早到場等候，其中排頭位的朱先生7點多已到場等候。他說不知學校情況如何，因此一早來準備。他是該校舊生，希望可以讓兒子入一間好學校，裝備自己準備未來：

世界每日變動，將來真係唔知發生咩事，身為家長，如果小朋友可以入到間好啲嘅學校，學多啲知識，識多啲人脈網絡，希望將來人生可以多啲選擇。

另一位提早到場等候交表的家長蔡先生，認為移民潮對名校學位競爭影響不大：

移民都是少數人，少數中又要咁啱拎住30分或者25分，先對我哋有影響，所以都應該唔係佔好多人。

蔡先生是舊生，認為學校多年來仍保持優秀學業成績及名聲，因此為兒子選讀學校。他稱兒子持25分，但不是很有信心，因觀察往年有學生即使持25分亦未能入讀，以往有帶兒子上面試班、學習樂器及運動，另亦報讀4至5間私校。

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家長丘小姐直言兒子手持分數不多，希望一早來交表展示誠意，有機會可叩門。她說，希望兒子可讀男校，欣賞該校的畢業生待人接物態度均不錯。雖然近年出現移民潮，丘小姐說觀察到上年申請該校人數略較往年減少，但相信競爭同樣競烈，「好嘅學校（競爭）都唔差得太遠」。她又說，沒有特別催谷兒子，「都係日常生活中潛移默化；冇可能靠一頭半個月谷佢。」她另外為兒子報讀逾10間直資私校。

同樣位於九龍城的瑪利諾修院學校小學部則於早上11時起收表，早上9時起已有數名家長在校門外排隊等候。排頭位的關先生提早3小時到場排隊，「為個女啊嘛，一生人一次ok啦。」他說，欣賞該校學生表現，「依家係香港，（學校）有咁好嘅環境，點解唔試下呢。」至於移民潮下會否覺得競爭減少？「都唔知走咗幾多人，做好自己先。」

按教育局《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，喇沙小學下學年繼續提供90個自行分配學額，料開辦6班小一；瑪利諾修院學校（小學部）則提供75個自行分配學額，開辦5班小一。

所有於2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的小一入學統籌辦法。家長今日起至9月30日期間，可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學申請小一「自行分配學位」；若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，有關申請將會作廢。

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記者：黃悅晴