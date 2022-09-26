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【香港小姐2022】徐麟上圍大縮水欠睇頭　陳瑞菱許子萱林鈺洧身材最豐滿【多圖】

娛樂 13:22 2022/09/26

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一眾佳麗盡顯美態！

《2022香港小姐競選決賽》昨晚（9月25日）圓滿落幕，早前監警會委員余黎青萍在會上關注虐兒及性暴力事件，但將問題「歸究」電視電影的色情及暴力畫面氾濫，更點名無綫電視製作的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」，「對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

隨後，TVB發聲明回應指余黎青萍「言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。」

【香港小姐2022】梁超怡被爆喜愛夜蒲影響名次？　打破「紋身魔咒」成雙料港姐季軍

泳裝環節不變

昨晚《2022香港小姐競選決賽》的4大司儀在台上疑似回應有關言論，曾志偉表示泳裝環節是香港小姐的靈魂，所以今年更加要搞得更特別，叻哥此時問：「有幾特別？係咪叫佳麗著羽絨？」

陳欣健再說：「唔係嘛，俾人彈兩句就要搵啲羽絨遮住晒？」曾志偉又答：「我都驚，驚啲人走晒，所以今年係唔同以前，年代再變，泳裝不變。」而旦哥又笑言：「人哋話你咁樣望住啲佳麗。」曾志偉繼續自抽：「咁我高度只能望到咁，我係你咁高就由高望落去喇。」

最終這個泳衣問答環節當然沒有變動，各佳麗繼續泳裝示人，盡顯美態。

1號 徐麟 身材35﹑24﹑36

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2號林曉彤 身材33﹑22吋半﹑33

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3號陳瑞菱 身材34﹑24﹑35

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4號許子萱 身材34﹑23吋半﹑34

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5號陳婉怡 身材33吋半﹑24﹑35吋半

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8號林鈺洧 身材34吋半﹑25﹑36吋半

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9號陳銘鳳身材33﹑23﹑36

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14號梁超怡身材32吋半﹑23﹑34

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16號敖嘉揚 身材33﹑23﹑34

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17號張靜婷身材32吋半﹑23﹑35

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最新影片推介：黃紫恩專訪

記者：梁樂欣、陳曉柔

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