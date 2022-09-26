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【霸氣爸爸】教女兒數學被太太質疑　紋身爸爸霸氣回應：會珠心算很奇怪？

育兒經 12:19 2022/09/26

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

人不可以貌相。

俗語有說人不可以貌相！一位爸爸在Facebook群組「爆怨2公社」貼出影片教女兒珠心算，爸爸教女兒功課不出奇，不過奇就奇在，這位爸爸外型認真夠霸氣！

最新影片推介:

這位來自台灣的爸爸，在影片中打大赤膊，雙臂及胸口都佈滿紋身，氣場相當霸氣！他拿著筆教女兒珠心算，有眼利的網友就發現，霸氣爸的動作就是「珠心算專業動作」，他更認真地幫女兒對答案，如果發現女兒算錯還會幫忙指正。他更在留言中表示太太一直都不相信他會珠心算。

他留言表示老婆永遠不願意相信，他是「珠心算二段」檢定合格，讓他無奈笑說：「我是不能會珠心算喔？我會珠心算很奇怪嗎？我明明看起來很會珠心算啊！我每天都教兒子女兒珠心算耶！」

點擊下圖看網友留言：

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責任編輯︰王明芳

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