【闔家辣】MIRROR停工Edan無奈缺席慶功　吳君如宣布原班人馬拍《闔家打麻雀》

由吳君如監製兼演出，鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）主演的電影《闔家辣》成績理想，日前君如辦慶功宴招待台前幕後工作人員。

出席嘉賓包括古天樂、吳君如、陳可辛、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（Gigi）、鄒凱光、導演鄭晉軒（Coba）、袁澧林（Angela）、胡子彤、林家熙（Locker）、吳嘉龍、譚玉瑛、黃德斌等。

不過男主角Edan應該因為MIRROR休團的關係，沒有現身慶功宴，眾人唯有與他的紙牌合照。

▲ 《闔家辣》慶功宴





對於《闔家辣》有不俗票房成績，身為監製的君如滿有信心表示是預期之內，Ronald更開玩笑稱：「我們預計大收7億，現在只差6億幾。」

君如即興奮回應：「今日真的很開心，這部戲對我、所有演員、台前幕後來說非常成功，而且有這麼好的成績，一於約齊大家食餐慶功飯。」Gigi補充：「自上年7月完成拍攝後，大家都少見，十分想念大家。」



最近香港刮起一陣強力撐港產片的風潮，《闔家辣》在暑期檔率先登場，開出個好頭，中基直言：「當時應該冇人夠膽行出來，唯有她有勇氣。」君如補充：「當時7月14日並未放暑假，只是個閒檔，不過可帶旺個市，港產片好對大家都好。」

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拍《闔家打麻雀》

對於要延續製作出更多更精彩港產片的重要使命，君如在慶功宴上加碼宣佈：「現正準備原班人馬拍一套賀歲片，關於打麻雀，打牌是個非常好的活動，有益身心，更可以防止老人癡呆，我們三個要打多一點。」



為率先感受《闔家打麻雀》氣氛，古天樂帶領君如、中基、Gigi、黃德斌、Coba、朱鑑然、胡子彤、Locker、Angela等人先玩甩麻雀遊戲，大家要甩牌甩中刻有七億的麻雀，寓意有個好兆頭。

及後，君如續指：「時間雖然緊迫，但《闔家打麻雀》會爭取在2023年初上映，更會有神秘巨星現身。最想做到帶歡樂給香港觀眾，現時約齊四隻腳打牌好難，這是我的心願，因為本人非常之喜歡打牌。」



打牌文化最具有香港味道，而且新年過節指定動作必定會開枱打牌，Ronald笑言：「有人打牌時好鍾意轉牌。」君如補充：「打牌一定會棟腳、啪牌、甩牌等等，打牌係可以列入奧運的項目，而且今次是真打，最大打到七億，櫃桶贏盡就係7億。」

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