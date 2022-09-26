【Netflix劇集】《王冠》第5季11月9上架　還原戴妃《BBC》談丈夫婚外情及自爆出軌

▲ NETFLIX日前宣布《王冠》第五季11月9日上架，可看到宣傅海報（左圖）非常有意思，華麗畫架的牆上有裂痕，帶出這季以不能修補的皇室關係作賣點。（圖片：NETFLIX）

日前Netflix在第2屆《Tudum：2022 年 Netflix 全球影迷盛會》宣布其王牌劇集《王冠（The Crown）》第5季鐵定11月9日上架，並隨即釋出上公開了一條長達37秒短片，這套由2016年以講述英女王伊利沙白二世統治時期的劇集，自月初英女王去世後，全球收視率上升４倍，就連英國當地更狂增800%，新一季推出自然令人期待。

本季主軸以查理斯王子（現已成為查理斯三世，King Charles III）跟已故戴安娜王妃一段哄動全世界的婚姻作焦點，由預告片可看到劇組取材自二人分別於1994年和1995年的電視專訪，這一季將會聚焦在二人對婚姻關係各持己見的角度。其中1995年戴安娜王妃接受BBC獨家訪問時，大爆英國皇室的謊言同時，其經典名言：「這段婚姻裏，有我們3個人...確實顯得太過擁擠。」，更得到不少世人同情，她亦首度坦承與自己的馬術教練、皇家近衛騎兵團James Hewitt上尉的不倫戀情……愛食花生等睇戲者必睇！

▲ 1995年接受BBC「過度敏感」的訪問，當年沖擊英國皇室的形象。（圖片：BBC）

原本第5季是《王冠》的最後一季，因Netflix眼見反應很好，於是加碼拍第6季（劇情交代到2002年，英女王的母親和妹妹瑪嘉烈公主均在同年去世）。因英女王逝世後，劇組也暫停拍攝工作。Netflix發言人表示，《王冠》的拍攝在女王逝世和葬禮當天也不會進行拍攝，以表對女王的尊敬。據知現年21歲的Ed McVey和16歲的Rufus Kampa將飾演青年和少年時代的威廉王子（Prince William）呢！

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記者：黃鑑江