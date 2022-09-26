【香港小姐2022】梁超怡被爆喜愛夜蒲影響名次？　打破「紋身魔咒」成雙料港姐季軍

▲ 「翻版孫藝珍」梁超怡大熱倒灶屈居季軍。

《香港小姐競選2022》昨晚（9月25日）完滿結束，三甲正式出爐。當中14號梁超怡大熱倒灶屈居季軍，同時奪得最上鏡小姐，成為雙料港姐。

梁超怡在頒獎完結後接受TOPick訪問，她表示心情仍未平伏，直言從沒想過得到獎項：「入到三甲係非常滿意嘅成績，其實五強已經好開心，冇諗攞到兩個獎，好滿意。」

記者大讚其表現淡定，問到全晚最滿意哪個環節？她說：「係咩？唔覺，有少少震！啱啱開場仲未熟悉啲裙，因為好長，好擔心唔小心kick倒或唔小人被人踩到，慶幸冇呢啲事發生。」

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當晚臨完場時舞台發生意外，5號佳麗陳婉怡被禮砲擊中射傷耳朵，即時蹲下兼爆喊，有工作人員立即護她離場。問到知否意外發生，梁超怡聞言表現驚訝，並反問記者事發經過：「我唔知，頭先根本冇時間望到後面，希望佢冇事。」

至於如何慶祝，孝順女的梁超怡表示想盡快見家人，然後大擦一餐：「幾個月比較食得清淡，同控制飲食，所以想食番啲高脂肪嘅嘢，哈哈！」續指母親特意從美國返港支持自己：「媽咪特登返咗嚟支持我，其實成晚都見唔到佢，有啲傷心，可能唔知坐咗邊個位。」

她藉此答謝母親溫暖的付出：「多謝媽咪特登喺美國返嚟睇我，同埋由參賽到依家都係非常支持我，成日煲湯我飲。前排把聲唔好買咗清陰丸、中藥畀我，好多謝佢一直以來嘅支持。」

▲ （左起）亞軍許子萱、冠軍林鈺洧、季軍梁超怡（陳慧安 攝）

豐富選美經驗

現年26歲的梁超怡（Joey）自參賽期間一直是熱門佳麗之一，因甜美臉孔獲封「翻版孫藝珍」。雖然只有160cm身高，但憑著勻稱身材、淡定表現兼急智口才，奪得「最上鏡小姐」成為雙料季軍。童星出身的梁超怡早於5歲已參演經典電影《無間道》，飾演梁朝偉與蕭亞軒的女兒，與偶像劉德華同場合作令其一生難忘。

直到14歲跟隨家人移居美國芝加哥，大學修讀商科市場營銷，曾在Facebook任職工程師招聘員。她早有豐富的選美經驗，2017年曾參選《世界華商形象大使競選（北美賽區）》奪得亞軍；2019年參選《芝加哥華商會親善小姐競選》，可惜落選。

▲ （Instagram圖片）

梁超怡社交平台不少分享戶外運動的相片，包括游泳、騎馬以及玩越野賽車等，動靜皆宜。而且見她不時周遊列國，享受美酒與佳餚、駕名車，更拍了不少美照，當中不乏性感泳照，毫不吝嗇晒美好身段。

決賽前夕，有爆料者提供疑似梁超怡的女子穿貼身黃色性感短裙，並展現深長的事業線，與身旁的身穿黑色吊帶裙的女子一同對鏡自拍照，予人蒲精的感覺。另外，早前又有人爆料指她至少有7個紋身，如手臂上有彩色紋身。如今成為三甲，成功打破港姐的「紋身魔咒」。

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記者：梁樂欣、陳曉柔