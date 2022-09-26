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【魂斷摩天涯】鑽石總會副主席盧仲輝行山失足墮斃　該會委員：盧具有一定行山經驗

社會 11:37 2022/09/26

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鑽石總會副主席盧仲輝行山失足墮斃，該會委員指盧具有一定行山經驗。（曾秋文攝）

大嶼山昨午（25日）發生墮崖意外，一名姓盧（65歲）男子昏迷，獲直升機救起送院，惜傷重不治。香港鑽石總會常務委員胡劍江證實，不幸意外身亡的男事主為該總會副主席盧仲輝，指盧平日定期參與行山活動，具有一定經驗，相信事件屬大型意外，總會會全力支援家屬處理後事。

本報翻查資料，盧仲輝的父親是著名的珠寶商人及慈善家盧家聰，他與弟弟盧家騶在1944年合資在香港創辦富衡珠寶行有限公司。盧家聰於2014年退休後，富衡珠寶行便由家族第二代傳人接手，其中盧仲輝擔任董事長。盧仲輝同時擔任香港鑽石總會現任副主席， 香港珠寶玉石廠商會理事長，並曾獲委任為香港貿易發展局珠寶諮詢和展覽籌委會會員， 以及香港職業訓練局珠寶鐘錶行業諮詢委員。

事發昨日（25日）中午12時27分，警方接報案指一行10多人到大嶼山彌散石澗行山，當行至摩天涯時，1名男子意外失足墮下約100米深山坡。

政府飛行服務隊奉召到場進行拯救，最後把該名昏迷男子吊起並送往柴灣東區醫院搶救，惜最終不治，警方正調查事件原因。

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記者：陳麗娜

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