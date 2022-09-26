【香港小姐2022】大熱邢慧敏10強不入感失望　參賽感壓力體重大跌5KG

模特兒出身、有「連詩雅師妹」之稱的港姐大熱邢慧敏（Sharon），於昨晚舉行的《2022香港小姐競選》獲大會頒發友誼小姐獎項，不過最後卻十強不入。賽後受訪時她坦言有點失望，但大讚今屆佳麗實力平均。

身材高挑的她直言因為參賽期間壓力甚大，無論吃多少體重都不停下滑，參賽的3個多月期間輕了足足5公斤：「可能評判都覺得我太骨感。」

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大熱倒灶十強不入

Sharon由參賽以來都是焦點所在，身材高挑均稱的她本身從事模特兒工作，被冠上「連詩雅師妹」的封號，容易被觀眾記得。不過在賽前突然有傳媒爆料，指Sharon母親在石籬開設麻雀檔逾10年，更有「四眼妹」之稱，去年被突擊搜查而惹上官非，未知是否因而影響評審團對Sharon的印象。

雖然是賽前大熱，但在昨晚Sharon獲頒友誼小姐後，未能打進十強之列，確實令不少人大跌眼鏡。在賽後Sharon接受TOPick訪問，對於十強不入她坦言有一點失望，不過同時大讚今屆佳麗實力平均，學歷、口才與身型都很好：「很難去挑選三甲出來，主力要看決賽上的表現，可能我今（昨）晚表現不夠好。」

她有感在跟外國人互動的環節表現失準而失分，自己十強不入相有很多人包括佳麗都感驚訝，但比賽就是有許多意料不到的事，唯有下次再努力，參賽最重要得到過去數月的經歷，與其他佳麗都從中學習了許多事情：「在24號已經獲得友誼小姐的獎項，其實內心定了許多，就算進不了十強，至少也有個友誼小姐、有個獎項。」

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Sharon又表示見到林鈺洧（Denice）奪得冠軍寶座感到很開心，聽到對方在台上的問答，自己的淚水都不禁流了出來：「回到酒店可能會叫宵夜跟她慶祝。她為了比賽減肥，做了很多運動，節食方面亦好忍得口。我卻因為很多訓練和壓力，所以怎吃都不胖，好多網民說我首輪、次輪面試狀態都比我現在好，當時58KG，現在只得53KG實在太瘦，可能評判們都覺得太骨感了。」

修身秘訣

Sharon擁有175cm高人一等的身高，早前接受TOPick訪問時自認好為食，透露因下半身容易肥胖，為了減去肚腩決心戒掉最愛的甜品、澱粉質、香辣濃味的食物。雖然Sharon現時身形瘦削，但原來曾經也是微胖女。翻看其小紅書帳號於2020年7月時發的帖文，她大方分享最肥時的身形，有小肚腩之餘，腰間更驚現兩層肉，體重最高峰達至70kg（154磅）。最後她花了一個月踢走超過20kg（44磅）脂肪，一直維持53kg（116.6磅）左右至今。究竟Sharon有何修身秘訣呢？

減肥秘訣1：

Sharon表示要清楚知道減肥七分是靠飲食，三分靠運動。如果不想做運動情況下，快速有效地減重，一定要管理好自己的嘴巴，控制飲食。她強調一定要戒掉澱粉質和糖：「戒糖是非常非常之重要！！！因為如果你戒掉糖的話，基本上你的體重很快就會下降，就算你不做運動，也會讓你的很快速立即消脂和減重的。」

自認愛吃麵包當早餐的Sharon，指若想快速地減肥，建議連麵包也不要吃。因為畢竟是澱粉質，早餐可以打果汁或者奶昔喝：「其實一杯的奶昔就已經很飽，以及已經可以支持到你整個早上的活動量，同時間亦吸收了豐富的營養價值，喝完之後還能夠有即時清腸胃的作用，所以戒澱粉戒糖這兩件事是一定要記住的和做的！」

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減肥秘訣2：

Sharon表示減肥期間早餐是非常重要的一環，並建設寧願節省晚餐部分也不要節省早餐：「因為吃早餐這部份能夠讓你們吸引更多的營養，有精神去支持你之後的工作或活動，所以早餐吃得多一點或豐富一點也不成問題，不過你們不準不吃！！」

她還高度建議自家製而非街外吃，可以控制少油少糖少鹽，對健康或減肥有很大的幫助：「我知道可能有些朋友們要上班，未必真的有時間方便自己煮飯，不過盡量去嘗試自己煮吧，或者如果可以嘗試在晚上準備明天的午餐的話，那就最好不過了。」

至於晚餐，Sharon在減肥期間晚上不會吃任何澱粉質的食物，盡量選擇少油少鹽或高蛋白食物，包括雞肉、三文魚、番薯等：「這三樣食物也是我減肥期間每一天也會吃的，想更快減重，加上帶氧運動成效更佳。」

記者：梁樂欣、陳曉柔及