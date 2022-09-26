  • 33°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂

健康 12:42 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩


乘車應文明。遼寧瀋陽一位大媽近日在地鐵車廂脫鞋後側躺座椅上睡覺，切一人佔兩個座位，期間一名乘客將批評「滿車廂臭味」，趁大媽睡著時，將其鞋丟出車門外後踢走，引起網民熱議。

據内地媒體報道，有乘客拍到一位脫鞋躺在座椅上的大媽，隨後有位女乘客發短片，可見該女乘客在地鐵于洪廣場站下車時，把那名脫鞋大媽的粉色運動鞋踢出車廂外，並稱：

一個人佔兩個座位，滿車廂臭味，我把鞋給她扔出去，踢走。

另網民發布短片稱，該名大媽醒來後，發現鞋不見，一頭霧水，起身找鞋，問其他人「那隻鞋呢?」「哎呀，這誰那麼損呢？」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有網民將幾個網絡片段整合，還原事情經過，引發網民熱議，有網民力挺女乘客，稱「踢得好」、「公共場合不該佔座，更不應該脫鞋。讓她長長記性」；但亦有網民質疑踢鞋舉動也屬不文明、「本質上別人沒有惹到你，人家是行為不好，你是心理不好。」

涉事踢鞋女乘客其後回應稱，「踢鞋這件事有說我好的，也有說我不好的，我不在乎，作為一個人的修養大家自己想。」

瀋陽地鐵客服也回應稱，正在介入調查，「假如有這種不文明行為發現會制止，地鐵廣播會提醒文明乘車，也會加強這方面管理，為乘客營造好的乘車環境和體驗。」

影片推介： 

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 環境衞生

最高瀏覽

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　