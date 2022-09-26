【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂



乘車應文明。遼寧瀋陽一位大媽近日在地鐵車廂脫鞋後側躺座椅上睡覺，切一人佔兩個座位，期間一名乘客將批評「滿車廂臭味」，趁大媽睡著時，將其鞋丟出車門外後踢走，引起網民熱議。

據内地媒體報道，有乘客拍到一位脫鞋躺在座椅上的大媽，隨後有位女乘客發短片，可見該女乘客在地鐵于洪廣場站下車時，把那名脫鞋大媽的粉色運動鞋踢出車廂外，並稱：

一個人佔兩個座位，滿車廂臭味，我把鞋給她扔出去，踢走。

另網民發布短片稱，該名大媽醒來後，發現鞋不見，一頭霧水，起身找鞋，問其他人「那隻鞋呢?」「哎呀，這誰那麼損呢？」

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有網民將幾個網絡片段整合，還原事情經過，引發網民熱議，有網民力挺女乘客，稱「踢得好」、「公共場合不該佔座，更不應該脫鞋。讓她長長記性」；但亦有網民質疑踢鞋舉動也屬不文明、「本質上別人沒有惹到你，人家是行為不好，你是心理不好。」

涉事踢鞋女乘客其後回應稱，「踢鞋這件事有說我好的，也有說我不好的，我不在乎，作為一個人的修養大家自己想。」

瀋陽地鐵客服也回應稱，正在介入調查，「假如有這種不文明行為發現會制止，地鐵廣播會提醒文明乘車，也會加強這方面管理，為乘客營造好的乘車環境和體驗。」

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責任編輯︰羅嘉欣