【不老女神】67歲林青霞保養得宜高調現身　3個凍齡秘訣優雅地變老

▲ 67歲林青霞保養得宜現身新書發佈，3個凍齡秘訣優雅地變老。

67歲的林青霞自從其位於飛鵝山的獨立屋發生大火後，她為支持與好友譯學者好友金聖華教授一起撰寫的新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》發佈，9月24日親臨香港中文大學舉辦的文學講座高調亮相。

林青霞當日身穿白色襯衫和及膝灰色長裙更是神采飛揚，未見絲毫老態，相片曝光後，隨即令大眾感嘆其凍齡有道。事實上，曾受抑鬱症所困擾的林青霞身型曾一度肥腫難分，但她曾透露以下3大招數終令自己重獲健康身心。

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半年減26磅

林青霞自淡出娛樂圈後，早年曾因抑鬱症困擾，加上喜以食物解壓，令身型一度暴漲至150磅，即使身穿鬆身裙及黑色衣服，亦難掩其發福。不過，為了健康及家庭，她其後決心減重，以透過控制飲食及運動，戒宵夜、甜品、零食，以及每日運動1小時，短短2個月內便減去約20磅肥肉，半年後更瘦到只有123磅，猶如少女時代般的身材。

每天運動1小時

自減肥成功後，林青霞坦言自己亦培養了天天運動的習慣，認為運動可令身體出汗，加強血液循環，有助自己由內至外散發神采。事實上，林青霞的社交平台亦曾貼有她於大宅內打乒乓球的照片，她曾分享道打乒乓球除了可以幫助血液循環，還能用到腦部不太常使用的地方，降低失智症的風險。

另外，林青霞亦曾表示每天保持運動至少1小時的習慣，每個星期也會定期打羽毛球2次，爬山步行約2個小時半及做瑜珈，令自己避免復胖。

調整心態活得自在

當歲月是不少女人的大敵時，林青霞卻選擇從然接受，相較於年青時，現時醉心於文學的她更著重內在美」，並曾指「老不老、美不美麗，我完全不在乎。」，又強調自己從不醫美微調，認為優雅地老去亦是一年美事，自此更活得自在。

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責任編輯︰羅嘉欣