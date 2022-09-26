  • 33°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】拍節目誤信「飲山泉水會健康」　黃翠如中腸病毒醫足大半月

健康 12:17 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

誤信傳説「飲山泉水會健康」，黃翠如中腸病毒醫足大半月。

港人喜愛行山，不過，途經小溪河川，要注意切勿用山水洗手甚至飲用。藝人黃翠如近日出席活動時表示，自己在拍攝旅遊節目期間誤信當地傳説，飲用山水後導致腸胃炎，病情甚為嚴重。

最新影片：

黃翠如近日出席一場慈善活動，在接受傳媒訪問時表示，自己早前到敍利亞及馬來西亞拍攝旅遊節目，而當地有傳說指「飲山水會帶來健康」，結果因此誤信傳説，飲用山水導致患上腸胃炎。回港後，她於酒店隔離期間發病，不停去廁所之餘更持續高燒不退，令她一度以為感染新冠肺炎，即使已完成隔離，亦不敢到急症室求醫。直至快測結果連續數日呈陰性，才前往就醫。最後，醫生判定黃翠如感染腸病毒，治療了大半個月才痊癒，令黃翠如感概稱「健康可貴」。

山水含大量細菌寄生蟲

有網民曾在「連登討論區」開帖分享自己用顯微鏡檢視溪水微生物的結果。不僅找到「變形蟲（Amoeba）」，在水中還發現大量「草履蟲（Paramecium）」以及「棘尾蟲（Stylonychia）」；將顯微鏡再放大，還發現許多不明細菌在遊移。礙於器材所限，不排除山水中還有更多致病的細菌及病毒。而鑑於飲用受污染的水都有感染少數致病變形蟲的風險，他因此呼籲市民，不要飲用未經清潔、煲過的水：「山水好鬼污糟，咪飲咪用嚟洗手！」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另外，台灣泌尿科醫生高銘鴻也曾指出，有些水絕不能飲用，錯誤飲水更可危害身體，嚴重可致昏迷甚至死亡，其中就包括山泉水。他解釋，山泉水內含大量細菌、寄生蟲甚至水蛭幼蟲等，會對人體造成危害的物質，並難以確定水源是否受過感染，因此郊遊時萬萬不可飲用路上的山泉水。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】無煲過溪水藏多種微生物　連登仔顯微鏡下放大見變形蟲
17:40 2021/12/29
【食用安全】無煲過溪水藏多種微生物　連登仔顯微鏡下放大見變形蟲
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
17:00 2022/02/15
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
【大媽入浴】山澗浸浴大媽再現後山洗衫　區議員揭大媽身份：停止污染山水
18:35 2020/10/19
【大媽入浴】山澗浸浴大媽再現後山洗衫　區議員揭大媽身份：停止污染山水

你可能感興趣

【食用安全】無煲過溪水藏多種微生物　連登仔顯微鏡下放大見變形蟲
17:40 2021/12/29
【食用安全】無煲過溪水藏多種微生物　連登仔顯微鏡下放大見變形蟲
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
17:00 2022/02/15
【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死
【大媽入浴】山澗浸浴大媽再現後山洗衫　區議員揭大媽身份：停止污染山水
18:35 2020/10/19
【大媽入浴】山澗浸浴大媽再現後山洗衫　區議員揭大媽身份：停止污染山水
黃翠如 腸胃炎 腸病毒 食用安全 環境衞生 網絡熱話 演員 新冠肺炎 胃炎 治療

最高瀏覽

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　