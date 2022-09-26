【食用安全】拍節目誤信「飲山泉水會健康」　黃翠如中腸病毒醫足大半月

▲ 誤信傳説「飲山泉水會健康」，黃翠如中腸病毒醫足大半月。

港人喜愛行山，不過，途經小溪河川，要注意切勿用山水洗手甚至飲用。藝人黃翠如近日出席活動時表示，自己在拍攝旅遊節目期間誤信當地傳説，飲用山水後導致腸胃炎，病情甚為嚴重。

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黃翠如近日出席一場慈善活動，在接受傳媒訪問時表示，自己早前到敍利亞及馬來西亞拍攝旅遊節目，而當地有傳說指「飲山水會帶來健康」，結果因此誤信傳説，飲用山水導致患上腸胃炎。回港後，她於酒店隔離期間發病，不停去廁所之餘更持續高燒不退，令她一度以為感染新冠肺炎，即使已完成隔離，亦不敢到急症室求醫。直至快測結果連續數日呈陰性，才前往就醫。最後，醫生判定黃翠如感染腸病毒，治療了大半個月才痊癒，令黃翠如感概稱「健康可貴」。

山水含大量細菌寄生蟲

有網民曾在「連登討論區」開帖分享自己用顯微鏡檢視溪水微生物的結果。不僅找到「變形蟲（Amoeba）」，在水中還發現大量「草履蟲（Paramecium）」以及「棘尾蟲（Stylonychia）」；將顯微鏡再放大，還發現許多不明細菌在遊移。礙於器材所限，不排除山水中還有更多致病的細菌及病毒。而鑑於飲用受污染的水都有感染少數致病變形蟲的風險，他因此呼籲市民，不要飲用未經清潔、煲過的水：「山水好鬼污糟，咪飲咪用嚟洗手！」

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另外，台灣泌尿科醫生高銘鴻也曾指出，有些水絕不能飲用，錯誤飲水更可危害身體，嚴重可致昏迷甚至死亡，其中就包括山泉水。他解釋，山泉水內含大量細菌、寄生蟲甚至水蛭幼蟲等，會對人體造成危害的物質，並難以確定水源是否受過感染，因此郊遊時萬萬不可飲用路上的山泉水。

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責任編輯：羅嘉欣