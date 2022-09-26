【皮膚癌】女子陪朋友看皮膚科　反被查出臉上痣為惡性腫瘤

▲ 女子陪好友看皮膚科，反被查出臉上痣為惡性腫瘤。（iStock圖片）

身體突然出現深淺不一的癦痣，可能是疾病的警號。內地一名女子陪朋友去看醫生，結果好友並無大礙，自己卻被醫生一眼看出問題，接受檢查後竟被診斷患有皮膚癌。

據內地傳媒報導，浙江省杭州一名54歲的李姓女子早前陪同胡姓閨蜜到醫院看皮膚科，好友表示自己的老人斑問題愈來愈嚴重，但幸好經檢查後，發現並無大礙，只是正常的生理現象。

不過醫生卻認為李女士臉上痣有異常，李女士表示「臉上的痣很多年了呀，有一些還是做飯的時候油燙的」，然後醫生為其進行檢查，高度懷疑是皮膚科最常見的惡性腫瘤，「基底細胞癌」。

醫生與家人溝通後，盡快為患者安排手術，術後病理證實，這「痣」確實是基底細胞癌。所幸手術後癒合情況良好，不影響外觀。

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9個情況要留意

杭州市第一人民醫院皮膚科醫生鍾劍波指出，基底細胞癌是最常見的皮膚腫瘤之一，多見於膚色較淺的中年人和長者，尤其是日曬較多的戶外工作者。由於與日曬有關，所以基底細胞癌好發於曝光部位，如面部、耳部、手背和前臂等。

基底細胞癌在臨床上分為結節型、淺表型、硬化型、色素型、纖維上皮瘤型，其中結節型最常見，他又說，「由於中國人的基底細胞癌很多呈黑色或褐色，所以在發病早期極易誤診為色素痣，如果誤診或者治療手段不當，會延誤最佳的治療時間」。

他強調，當面部、鼻部出現以下這些情況的「小疙瘩」時，如短時間內快速變大、形狀不規則、凸起、瘙癢、顏色與膚色不一致、疼痛、破潰久不癒合、感染、糜爛等，千萬不能掉以輕心，尤其是舊傷疤出現潰破、糜爛或結節突起時，要更為當心，必須及時到醫院就診。

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責任編輯︰羅嘉欣