【家品速報】名牌香氛蠟燭營造Relax家居　4大注意事項燃點時要謹記

▲ 聖日爾曼大道34號系列是Diptyque的標籤，亦是品牌史上首家精品店的店址，全新的34號系列香氛蠟燭共推出3款大小規格，中號採用乳白透明質感的雪白燭杯，飾以同色調橢圓標誌，大號則用上白色雕刻素坯陶瓷燭杯，3根燭芯的設計可確保經典香氣循序漸進。（$880 - $2,790/Diptyque/圖片品牌提供）

下班回到蝸居，要消除一日疲勞有很多方法，其中的一種就是在晚上將燈光調暗，然後點亮香氛蠟燭讓瀰漫的香氣令心身放鬆，不過，市面上香氛蠟燭眾多，燃點時有很多事項大家必須預早知道。

在居室燃點香氛並不是近代的事情，古時的中國和印度的皇室和大富之家，早已燃點檀香，貪其有安撫作用，對冥想有很大幫助。而事實上嗅覺對人有著直接的影響，據科學上的研究指出，嗅覺是5感（聽、視、嗅、味、觸）中唯一不經過「中途站」，直達到杏仁核的一個感官（杏仁核是大腦中掌管恐懼、憤怒等負面情緒的中心）。

因此，滿室香氣絕對有助讓我們從生活中所累積的壓力和焦慮中釋放過來，甚至更可以改善失眠。不過，在燃點香氛蠟燭時有幾個事項，大家必須注意：

1.首先最要緊當然是將香氛蠟燭擺在安全的角落，遠離易燃物品和小孩碰不到的地方。

2.通常在首次燃燒時，其實就決定了蠟燭的使用壽命。在首次點燃蠟燭時，燃燒要有一定時間，直至確保表層的蠟能完全熔化，觸及至容器的邊緣為止。如果沒有這樣做，蠟燭之後就只會往中間燃燒，形成一個非常難看又浪費的蠟燭洞口。

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3.通常香氛蠟燭可燃點數個小時，但在一般情況下，燃點一個小時的時間就已經足夠，否則蠟燭很可能會出現過熱情況、令整個蠟燭熔化得太多令燭芯傾倒。

4.燭芯亦須要收剪，假若燈芯太長，火焰過盛會產生黑煙降低蠟燭的壽命，所以留意燭芯的長度維持0.5公分，有助香味釋放得更為平均，如果發現你的蠟燭黑煙有點多，就代表可能你需要將它修剪了。

產品查詢：Diptyque（2521 6799）、Lalique（2831 8627）、Loewe（2522 0996）、Lane Crawford（9242 4962）、Paul Smith（2523 5868）、Scented Niche（2608 2205）、www.flower-hood.com

記者：何偉雄