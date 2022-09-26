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【0+3檢疫】酒店業料減少3成生意　將推出住宿餐飲優惠吸客

社會 12:03 2022/09/26

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酒店業料減少3成生意，將推出住宿餐飲優惠吸客。（資料圖片）

海外入境檢疫放寬至「0+3」（旅客抵港只須3天家居醫學監測）今天（26日）首日實施，酒店業主聯會經理陳媛妍表示，檢疫酒店早上6時分批安排住客離開，預計今日內全部人可離開，並正進行退款手續呼籲市民耐心等候，期望能盡快實施抵港免檢疫；預計業界可能會減少約3成生意，將推出住宿套餐或餐飲優惠，期望維持生意

陳媛妍在電台節目上指出，新安排對業界未必屬好消息，因為新措施令檢疫酒店生意消失，酒店要重返本地市場，但目前不少市民正計劃外遊，本地需求不大，而「0+3」對旅客吸引力也不高，預期新安排下酒店業界生意也不太理想。

陳媛妍又指，有檢疫酒店或會轉為經營「宅度假」，令「宅度假」的市場被攤薄，加上新政策下，可能有較多港人外遊，預計業界可能會減少2至3成生意，酒店界將推出優惠住宿套餐或餐飲優惠，期望維持生意。她表示，雖然下月1日將有新一期消費券發放，但當局已表明消費券可用作報團旅遊，相信消費券對提振酒店生意的作用有限。

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記者：陳麗娜

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