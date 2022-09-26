【0+3檢疫】餐飲業界指遊客每年帶來100億元營業額　促政府盡快推出0+0

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

5個餐飲業商會日前向行政長官李家超致聯署信，促請及建議政府，盡快放寬規管餐飲業的措施。聯署商會之一、香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，0+3實施後，因不少市民計劃外遊，或直接影響餐飲業界生意。他期望政府盡快推出0+0，並放寬有關餐飲處所的防疫措施。

黃家和表示，由現時起至聖誕新年本為餐飲業旺季，不少市民已計劃外遊，擔心餐飲業界生意會進一步受壓。他指中秋節已看到香港餐飲業生意大不如前，比起正常中秋期間，只有大概7成生意，由過往的4億一天，到當晚僅2.8億元。

他續指，餐飲處所仍受限於防疫，如一枱8人、飲宴上限只120人、1.5米社交距離等措施，對整體生意而言非常困擾。他期望政府可進一步放寬限聚措施，如餐飲業容許一枱12人、宴會人數無限制或放寬至240人至360人。

黃家和又稱，根據以往紀錄，很多市民會選擇在節日及周末到一些短途地方旅行，以往重大節日，出外人數更達50萬以上，周末亦10至20萬人離港，直接按比例影響香港餐飲生意。對餐飲業而言，以往有海外及內地遊客對沖，故餐飲生意未受重大影響。但由目前至12月，生意平均有10至15%跌幅，他形容是「幾大的挑戰」。

黃家和期望，政府盡快推出0+0計劃，令觀光與商務遊客不需核酸檢測，有更方便安排，吸引遊客來港。他解釋，因遊客佔餐飲生意約8%，疫情前1年有100億元營業額，惟在過往2年多以來，業界失去這100億生意，令專門做遊客生意的食肆大受打擊。

政府將在10月1日發放第二期消費券。黃家和坦言，8月7日發放的第一階段消費券對業界得益不大。但今次適逢0+3推出，不少市民大為雀躍，立刻安排外遊，擔心有不少市民以消費券買機票外遊。他表示，上次電子消費券餐飲業界獲15%份額，而今次期望保持在15%，甚至升至20%，需要大量推廣、宣傳及優惠工作。

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記者：黃穎津