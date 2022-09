【靚太安樂窩】雪櫃塞爆易傳出惡臭病從口入　專家教除臭兼延長食物保存時間

▲ 專業雜物咨詢師阿橙和大家分享雪櫃收納技巧。

大人和小朋友食物「亂咁放」,雪櫃經常處於「塞爆」狀態?不同類別的食材應該如何儲存才最衛生?今集<<靚太安樂窩>>有專業雜物咨詢師阿橙示範用LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃教大家4大雪櫃收納技巧及注意事項。

4大收納技巧

▲ 阿橙指將雪櫃妥善整理,既可避免病從口入,又可延長食物保存時間及雪櫃壽命。

身為雜物咨詢師的阿橙推崇減物生活,她指出如果想將雪櫃打理得井井有條,就必須斷捨離及善用收納法寶,有助雪櫃除臭之餘,更可還原雪櫃整潔面貌。

分類擺放

▲ 將雪櫃打理得井井有條,可延長食物保存時間及雪櫃壽命。

雖然雪櫃設有不同層數,不過並非人人都會按指示分類擺食物,甚至會「有位就亂放」。阿橙指正確做法是將熟食放置上層,而在儲存冷凍或冷藏食品時,應妥善包覆,並將生食放置下層,避免滴液污染熟食,造成交叉污染。另外,減少將食品重覆解凍的次數,而冰箱亦需減少存放過多食品,避免影響降溫功能。

定期清走過期物品

有時買得太多、買完又忘記食用的食材或食外賣時經常儲起獨立包裝醬料,期限一到不但會造成浪費,更會滋生病菌及成為雪櫃異味源頭。建議如本身已有大量外賣醬料,下次叫外賣時不要再取醬料包,並定期檢查雪櫃,避免囤積過期食品。

善用收納工具

▲ 善用收納工具及標籤,既方便尋找食材,又可減少積存過多食物機會。

阿橙指出其實不少家庭都會用雪櫃去儲存煲湯材料及藥材,若然家庭成員有帶飯習慣的話,就必須更小心地揀選合適的收納工具盛載食物,防止散發異味。她建議揀選方形的保鮮盒,因為方形比圓形的保鮮盒更節省空間,統一形狀也方便堆疊。切忌用膠袋裝食物,欠缺衛生之餘,亦難以堆疊和難分辨食物,不利於收納。

另外,如家中有較多家庭成員的話,可用收納籃分別裝不同人的物品,有利於雪櫃整潔。

First in first out原則

食材或藥材如開封後,請放進保鮮盒內儲存並貼上標籤。標明食物到期日、食物名及人名,既可方便尋找食材,又可減少打開雪櫃門次數,保持食物新鮮。

另外,善用標籤做到First in first out原則,即將保存期限較長的食材往雪櫃內擺放,而保存期較短或最先買入的放在當眼位置。可有效幫助延長食材保鮮期之餘,又可減少因過期而導致積存廢物的機會。

雪櫃食物正確擺位

雪櫃食物擺位大有學問,消委會曾指出,各類食物的儲存溫度和期限各有不同,根據正確的擺位保存食物,方可獲得最佳冷藏效果。

奶類:適合保存於攝氏4度或以下,並於最佳食用日期前飲用。

蛋類:適合保存於攝氏4度或以下,但原隻蛋不可放入冷凍室。

鮮肉類:適合保存於攝氏4度或以下,最好放置於較冷位置,例如於冰溫(chill)室或靠近出風口,並於1至4日內煮食。

海鮮類:適合保存於攝氏4度或以下,須用保鮮盒或密實袋包好,並於1至3日內煮食。

蔬果類:不同類型蔬果有不同的儲存溫度及期限,一般未食用時都不應用水洗。

▲ 各類食物的建議儲存溫度和期限。(圖片來源:選擇月刊Facebook)

前家務助理總工會副主席布麗雲曾接受TOPick訪問,拆解雪櫃每層應放置甚麼食物。

第一層:隔夜餸

隔夜菜屬於熟食,宜放在最上層。由於冷空氣是向下降,上層溫度雖然較高,但因飯菜非生冷食物,因此不用擔心細菌容易滋生。

第二層:蔬菜、生果、壽司、朱古力

這些食物均屬即食,應放在較上層位置,但如果雪櫃有生果箱或蔬菜格,可將蔬菜放在裡面。而壽司等食物不能與肉類放在同一處,以免造成細菌污染。

第三層: 醬料、鮮奶、水、果汁

飲料類一般放在第三或第四層,因為它們之間有間隔,可有助冷空氣向下沉,令氣流更流通,食物較不易變壞。

第四層:肉類

這裡所指的肉類是當晚食用的新鮮肉類,故不用放在冰格冰鮮,雪櫃下層溫度偏低,可防止細菌滋生。

第五層: 經包裝的蔬菜

經包裝的蔬菜如娃娃菜、生菜等,排法較密,會阻隔冷空氣的運行,因此應放在鮮肉下一層。

雪櫃門上層:芝士、蛋、乳酪

雪櫃門下層:豉油、豆漿、奶、沙津醬

雪櫃門邊主要放不易變壞的食物。雪櫃門下層,視乎大小擺放醬汁、豉油、1公升盒裝奶及沙津醬。不過如醬料體積較矮小,亦可放在雪櫃第三層。

▲ 雪櫃食物正確擺位。

LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃(S651MC78A)

▲ LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃(S651MC78A)。

功能 描述 Instaview Door in DoorTM透視門設計 採用門中門設計,只需輕敲兩下,雪櫃內放置的食物即時一目了然。同時,方便取出食物,減少冷氣流失。 LINEARCooling™ 技術 減少溫度波幅,均勻冷藏食物,讓食物保鮮期長達7日。 DoorCooling+™機門送風 快速均勻製冷及送風,使每個角落溫度一致,令食物更保鮮。 Hygiene Fresh+™ 5層過濾 有效除臭,去除高達99.999% 細菌,保持雪櫃清潔。 FRESH Balancer™ 濕度調節器 可自行控制蔬果保鮮格濕度,為蔬果維持最佳濕度水平,有助鎖緊食物水份。 LG ThinQ™手機App 透過應用程式,輕鬆監控及連接雪櫃,如設定雪櫃溫度、啟動快速製冷功能及電量監控等。

