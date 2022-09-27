智能廚房居家必備　創新智慧升級煮食體驗

科技不斷創新，智能家居悄然起革命，只要「一機在手」，即可遙距管理燈光、窗簾、電視音響、風扇、冷氣及保安系統，不論人在何方，各種大小事盡在掌握。「智能」生活體驗已經成為潮流，除了在起居的客飯廳、睡房可以應用之外，設計師亦把這種元素帶到廚房；以下就介紹廚房的創新裝置，為大家提升煮食體驗！



革新門板物料 令廚櫃耐用整潔



「智能」不一定局限在手機應用程式與互聯網，廚櫃門板、工作檯面物料也可以創造嶄新的煮食體驗，例如Mia Cucina廚櫃採用具舒適觸感的意大利啞光材質，可預防指紋之餘，更可以經熱力（如使用燙斗）癒合輕微刮痕，令廚櫃更耐用美觀。這種物料同時透過專利的納米技術處理，能有效減少細菌滋生，提升廚房清潔度，用家不需再擔心廚房邊角位置暗藏細菌和污漬。

▲ 意大利納米技術啞光材質是近年廚櫃設計熱門的選材之一。

潮流升降工作檯 一檯多用



辦公室採用升降枱是近年的潮流，而這股潮流也可以在廚房應用。島型工作檯搭配電動升降裝置，讓用家按個人習慣調整合適的高度煮食；既可調高作為與好友共聚的高身吧枱，亦可降低高度作為與孩子共享天倫的入廚地方。人性化的調節，讓不同身高的用家也有舒適的下廚體驗，為廚房賦予更多彈性。

▲ 用家可以按需要調整自動升降工作檯高度。

智能收納 美觀實用安全兼備



如何將廚具整齊收納，展現廚房裝修設計的特色，也讓不少家庭頭痛。只要引入一些可升降或具遙控功能的智能設備，就可以輕鬆將廚房變得整齊易用。除了傳統的木櫃門外，也可以安裝電子觸控玻璃百葉吊櫃門，只要輕觸櫃底，玻璃百葉門即自動升降開關，令廚房增加型格時尚氣息; 另外，設計師亦於廚櫃加入電子門鎖系統，利用智能屏幕也能遙距控制廚櫃開關，喜歡烹調山珍海味的家庭，用來放置名貴食材就最為安全可靠。

▲ 只要輕觸櫃底的感應器，玻璃百葉吊櫃可自動升降開關。

在煮食區位置，工作檯面上可以加設可升降電動插座，有需要使用電器時，可以升起電動插座為各類裝置和廚房小家電充電；在不需要充電時，其隱藏式設計亦不會影響工作檯外觀，使用亦更為安全。

▲ 可升降電動插座令工作檯面乾淨整齊。

多功能智能屏幕 便捷下廚體驗



電影中，在鏡子上可以看到天氣、預設行程等等功能。其實這些技術已經不再是想像，在廚櫃門板加裝一部多功能智能屏幕，無論是調較廚房燈光、播放烹飪短片、查閱時事新聞和天氣狀況、甚至使用煤氣公司應用程式報讀煤氣錶，這個屏幕裝置都可一手包辦，令廚房設計更具 Smart 元素。

▲ 多功能智能屏幕提供一站式的烹飪體驗。



想自己的廚房加入智能設計，可選擇擁有多年經驗、為新樓盤項目提供專業廚房設計服務的煤氣公司Mia Cucina。品牌採用意大利進口物料，按照用家的烹飪習慣度身訂造廚櫃，由咨詢、設計、安裝到售後服務均由煤氣公司的專業團隊全面跟進，讓用家盡享烹調之樂。Mia Cucina 於北角陳列室亦展示了智能廚房設計，以科技融入烹飪，締造更型格方便的煮食空間。



網頁：https://www.towngasmiacucina.com/tc/home/



（特約）