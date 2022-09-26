【息影女星】53歲曹眾息影做商界女強人　激罕現身零走樣添貴氣

▲ 53歲的曹眾零走樣。

53歲的曹眾（JoJo）於2007年離開TVB淡出幕前，全面進軍商界。近年曹眾亦已停止更新個人社交平台，故外界甚少見到她的身影。

日前，鄧梓峰為浙聯會活動擔任司儀，事後於微博分享一張跟曹眾的合照，曾是「六叔」邵逸夫身邊紅人的曹眾氣質依然，息影多年激罕曝光！

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鄧梓峰於微博寫道：「做show最開心係有人安排豐富嘅司儀餐，司儀朱古力同好拍擋！謝謝浙聯會安排！」難得現身的曹眾穿上玫瑰印花連衣裙，她把頭髮束起來，配上了一條頸鍊，感覺多了份貴氣。雖然曹眾身型比前有點圓潤，但她皮膚白哲零走樣，連網民也驚嘆：「這是曹眾姐姐嗎？她很美。」

生於杭州的曹眾11歲時曾參軍，1988年她參加「美在花城比賽」，因軍人身份遺憾退出。後於內地參演多部電影及電視劇，及至1993年因演出台劇《戲說乾隆》，經中間人介紹加入TVB。

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被稱六叔寵兒

曹眾的演藝事業發展平平，不過早年她深得邵逸夫和方逸華的寵愛，在1993年的時候，她更取代當年的港姐冠軍莫可欣，陪伴六叔出席所有大型活動，自此她一直陪在六叔左右，更曾被媒體拍得二人十指緊扣。

其後曹眾於不少劇集擔任主要角色，包括《隋唐群英會》、《人龍傳說》、《雪山飛狐》、《妙手仁心》等，並與與姚瑩瑩、傅明憲等人被力捧為「無線五美」，之後在音樂劇《心願縈我心》中扮演鄧麗君。

2014年在邵逸夫的追思會上，曹眾也有現身，雖然當年方逸華堅持只舉辦家祭形式，當中只有兩位藝人能夠向六叔致祭，其中一位便是曹眾。

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進軍飲食界

2007年離開TVB後曹眾努力進修，取得香港科技大學商學院工商管理碩士學位，之後出任浙江省政協及浙江省旅遊形象大使。

另外，曹眾更進軍飲食界，曾為食肆「文鼎一號」及「聰嫂甜品連鎖店」的股東，於2020年被委任為亞太絲路投資執行董事。

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母愛爆發變溫柔

至於感情方面，曹眾比較低調，2011年她跟北京商人陳京結婚，兩人育有一名女兒。曹眾曾對媒體表示，女兒令她變得很「女人」，連丈夫也讚她當媽後變得柔。

曹眾即解釋10多歲離家加入軍隊受訓，性格變得獨立硬朗，但有女兒後，母愛爆發，令她有種重新生活一次的感覺。