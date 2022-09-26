【廉恥何價】行紅隧要求車費收據印西隧　的士司機霸氣理由拒絕乘客要求

▲ 的士司機遇到兩名乘客，要求「行紅隧印西隧車費收據」。

不少公司會為「OT」的員工支付交通費用，特別是深夜乘坐的士回家都可以「claim錢」。近日，的士司機卻遇上乘客意圖引誘他人偽造文書一事，有乘客在坐車途中要求司機可否「行紅隧印西隧車費」，正義的司機當場狠狠拒絕稱：「我唔會幫你地做犯法野！」

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有一名的士司機於Facebook群組的「士司機資訊網 Taxi」發文，控訴有乘客要求「行紅隧印西隧車費」。的士司機指，晚上11點多於上環永安中心接了「order」要去粉嶺兩個地方，「火炭銀禧花園，女既住皇后山村山麗苑」，並選擇行紅隧及獅隧前往目的地。

期間，女乘客指「好貴呀，搭咁遠的士返去。」男乘客回應指「Claim公司之嘛，咪叫師傅幫你印西隧飛囉，師傅你OK㗎呵？」司機聽到其要求後，即時回應：「唔得㗎喎！」男乘客更詢問司機為何不可以，的士司機以犯法為由拒絕，可惜男乘客續指「我地成日都咁喎，得㗎。」

的士司機見男乘客繼續提出要求，司機立即表示「一係你落車再搭過第二架，我行咩隧道就打咩單。」男乘客見狀後，隨即默不出聲。

沉默過後，佢地傾佢地既野，男既先喺銀禧花園落車，去到山麗苑，女既仲未死心。

的士司機指女乘客過了一段時間後，「仍未死心」再次問司機「我成日都係咁㗎喎，真係無事既呢！」的士司機亦忍無可忍，再次狠心拒絕「唔該你地唔好成日叫我地啲司機做呢啲咁既野，我地唔會幫你地做犯法野！」的士司機更指自己有錄音作證，更提醒同行不要誤墜法網，亦希望兩位乘客不要再向其他司機提出有關犯法要求。

帖文一出，大批網民支持的士司機及大讚司機「做得好」，「的哥做得好，仲有教育意義！」、「支持司機遵守法紀！」、「做得好！等佢地以後唔再犯！」、「做法正確」、「司機做得好！乘客串謀司機偽造文書，幫乘客呃到公司啲錢，同樣犯法一樣要坐監，罪行等於你幫公司買嘢開大張單。」亦有人認為兩位乘客已經可以「claim公司錢」，還想「倒賺」，行為令人咋舌「真係不知所謂，無錢就唔好學人搭的士，仲要學人搵著數，希望公司知道佢哋嘅罪行。」、「好心佢啦有得claim仲係咁樣想做假數」、「真係好cheap ，又要搭的士又要搵著數。」

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責任編緝：蕭雅文