【車主著數】Shell將設逾300個電動車充電站　Hyundai車主可優先使用+專屬優惠

▲ 中港城 Shell Recharge 充電站為設有首個Hyundai電動車優先使用中速充電車位。（Shell提供）

為響應香港綠色運輸發展，Shell蜆殼公司會與Hyundai現代汽車合作，響應支持政府電動物及零排放規劃，於短期內於全港提供超過300個電動車充電站的發展藍圖。即日起Hyundai亦成為Shell Recharge首個汽車品牌合作夥伴，於指定位置為Hyundai電動車提供優先使用的充電車位及充電優惠，讓車主無憂出行。

全港首個最快的300kW Shell Recharge 快速充電站充電設施，早於5月中旬登陸尖沙咀中港城。這快速充電設施可配合Hyundai的首款電動旗艦車IONIQ 5內置的800V電池系統，只需18分鐘便可由10%充電至80%，同時僅5分鐘即可增加高達100公里的續航能力。

▲ Shell與Hyundai合作，實現淨零排放的綠色發展。

Shell Recharge於中港城特設Hyundai優先使用的中速充電位置，並期望未來為Hyundai車主提供更多類似設施，讓車主享受更暢快的旅途體驗。

而Shell與Hyundai更為電動車車主帶來專屬優惠，凡選購電動車原廠保養服務計劃，將可獲得Shell Recharge充電儲值金額。Hyundai車主只需在Shell Recharge網頁或應用程式登記成為會員，即可登入Hyundai車主專用頁面兌換獎賞。

記者︰黃依情