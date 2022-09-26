【糖尿病】最新研究指每天4杯茶　平均10年內能夠降低17%糖尿病風險

▲ 最新研究指每天四杯茶，平均10年內能夠降低17%糖尿病風險。

近年來，糖尿病愈來愈普遍，而且有年輕化趨勢，估算現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個當中便有一人是糖尿病患者。不過，根據外媒最新報導，最新研究指每天飲用4杯茶，平均10年內能夠降低17%第二型糖尿病風險。

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綜合外國傳媒報導，歐洲糖尿病研究協會(EASD)針對八個國家超過100萬人實驗的新研究，發現每天飲用4杯茶，包括選擇紅茶、綠茶及烏龍茶，平均10年內能夠降低17%第二型糖尿病風險。研究作者大陸武漢科技大學的研究生李夏穎則強調，「兩者關係主要取決於攝取量，足夠的茶才能十足發揮功效」，又指如茶中加入牛奶會讓保護力提升，意味著抵抗糖尿病威力更強大。

另外，營養師羅哈吉(Priyanka Rohatgi)表示，人們需要了解杯子數量不是依據，應該以毫升為單位來計算份量，24小時內總攝取量達300至450毫升即可。

美國國家癌症研究所(NCI)亦表示，坊間所買到的茶或花草茶只要不加糖，既不會影響血糖水平，還能有效幫助脫水、減緩發炎症狀。而且由於茶內含化合物「多酚」（polyphenol），許多植物都存在這一物質，可以賦予花、水果以及蔬菜顏色，其抗氧化特性除了延緩細胞損傷，還能提升體內胰島素靈敏度。

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責任編輯︰羅嘉欣