【人窮志不窮】凌晨4點起床擔桶叫賣豆腐花　 16歲窮學生幫補家計不覺羞恥

▲ 16歲窮學生為幫補家計，要凌晨4點起身準備豆腐花，每日賣晒都只係賺得約80港元。

窮人的孩子早當家！菲律賓1名16歲中學生，被拍攝到在街上擔起2個鐵桶子叫賣豆腐花，不少網民看過後也感心痛。該名男生接受當地傳媒訪問時卻未有呻窮，更坦言：「我不覺得羞恥，我沒有做錯事。」

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綜合外媒報導，事發於菲律賓坦薩（Tanza），有司機在車上拍攝了1名穿著校服的男生大聲叫賣「Taho」（菲律賓豆腐花，豆花伴有西米等），畫面令人心痛，該司機指經常看到這名男生，像他這樣的年輕人非常少見，短片讓很多人扎心，覺得他一定是生活很困難。

這名男學生Gurprit Paris D. Singh，被稱呼為「Gopi 」（戈皮），現年16歲就讀11年級。他接受菲媒訪問時說自己只是幫補家計，考慮到打工有年齡限制等問題，所以打算出售烘焙食品等其他產品來賺錢。不過，他最後揀了賣豆腐花，

賣taho是當地的庶民甜點，是目前最實用的選擇，每天可以賺P400至P600左右（約53至80港元），我也可以在家時專注於學習，一開始我是很害羞。

戈皮星期一至五要凌晨4點起床，和母親準備豆腐花，之後沿著上學的路上叫賣兜售，賣不出的豆腐花會帶回就讀的高中「Tanza National High School」售賣，他已獲取校長許可在課餘時間賣豆腐花，老師和同學都會光顧，如果仍有剩餘的豆腐花，他會趁放學回家的路上再繼續賣，這樣一天能賺到400至600披索（約53至80港元），全數會交給媽媽，幫補學習等開支。

雖然戈皮整天都很忙，但他仍會把學業放在首位，在學校表現一樣良好，這點也令老師很佩服。而媽媽Maria Clarita Singh 指，兒子在周末只會休息和溫習，希望他在工作和學習上取得平衡。

戈皮透露自己父親是印度人、媽媽是菲律賓人，雖然天未光便要起床準備工作，但他很懂事未有因此呻過半句，他表示爸爸留在宿霧市做生意，爸爸的生意因新冠疫情大受影響，媽媽只是家庭主婦，所以他才想盡方法幫補家庭收入。

戈皮的夢想是成為一名成功的土木工程師，他覺得所有問題都像數學一樣有解法，生活上遇到困難亦一樣，賣豆腐花只是一種解決辦法，有人同情他、憐憫他，覺得他很慘，但他從沒有以賣豆腐花為恥，

我不覺得羞恥，我沒有做錯事，這是一份道德的工作，有一些從我這裡購買的人評論我，說我很帥，說話也很正面，而且我在賣taho，我不介意。它實際上增強了我的信心！

他超懂事，逆境自強，感動了不少網民，紛紛替他打氣，甚至想捐款給他，有網民留言很敬佩他，「這孩子真是令人敬佩，銷售同時學習，為生活奮鬥就好，人生成功的那一天將到來，這是應該仿效的青春」，更有網民指他的父母要感到自豪。事件引起熱議後，也打動了當地一家賽車店送贈了一部電動三輪車讓戈皮可以輕鬆賣石腐花，那就不需再用肩膀擔住2個大鐵桶而影響發育。

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編輯:王明芳