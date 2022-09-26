【環保回收】綠惜地球促就紙包飲品盒生產者責任制立法　籲勿再落後競爭對手新加坡

▲ 綠惜地球促就紙包飲品盒生產者責任制立法，籲勿再落後競爭對手新加坡。（陳國峰攝）

本港唯一的紙包飲品盒回收廠喵坊（MilMill）用地傳出年底不獲政府續租，意味明年起紙包飲品盒極可能再淪為廢物。綠惜地球促請政府把握時機，在正草擬飲品容器生產者責任草案中加入管制紙包飲品盒，為健全回收及再造產業注入強心針。該會指出，競爭對手新加坡上周中公布的飲品生產者責任制公眾諮詢，亦提議會逐步管制紙包飲品盒等所有飲品容器，呼籲港府勿再落人於後。

紙包飲品盒輕身，物流及回收等成本很高，光靠自由市場運作，基本上是「做一噸、蝕一噸」。故此，政府除了提供穩定的回收再造用地，政策更是最強的後盾，一方面讓生產商承擔回收及處理成本，而非靠回收業獨自苦撐。另一方面，透過按金、回贈等手段讓飲品盒有價，促使消費者參與回收，業者便有足夠貨源，整條產業鏈便活絡起來。

綜觀海外地區，歐盟成員國2019年的紙包飲品盒平均收集或回收率有51%，其中表現最佳的比利時和德國，分別高達90%及75%，亮麗數字背後，是這些國家都訂定了相應的生產者責任或回收法規。新加坡亦急起直追，上周中宣布2024年中落實生產者責任法規，並透過按樽制 （deposit system），分階段把紙包盒等所有飲品容器納入管制。

本港環保署現正草擬的飲品容器生產者責任草案，綠惜地球批評目前只規管膠樽，促請政府把紙包飲品盒一併管制，以更全面地對應飲完即棄的包裝廢物。至於坊間近日則發起行動，呼籲將用後的紙包飲品盒郵寄給環境及生態局局長辦公室，促請局長正視相關問題。

綠惜地球發言人稱，「各方要求政府正視紙包飲品盒事宜，已是民心所向，環保署應該把握此千載難逢的時機，將有關包裝納入規管；一旦錯過，恐將有負民望，招來政府不重視環保的罵名。」

環保署指喵坊一旦在年底後無法經營，屯門環保園的造紙廠仍可接手處理，只不過要到2025年才投產，遠水救不了近火。綠惜地球呼籲，環保署積極為喵坊另覓合適場地，或與科技園公司商討延期土地租約，盡量令屯門環保園造紙廠可無縫交接，減少紙包飲品盒落入堆填區，同時挽回市民的回收信心。

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責任編輯：陳麗娜