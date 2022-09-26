【最美主播】丘靜雯答應男友求婚榮升準人妻　Nicole：我把家庭擺到很前

被網民封為「最美主播」的前NOW新聞、財經台的主播丘靜雯（Nicole）正式封盤！9月23日（上周五）生日的Nicole，答應拍拖5年、任職健身教練的男朋友之驚喜求婚，成為準人妻，恭喜恭喜！

Nicole早前就以兼職瑜伽導師、《一線搜查》主持的身份接受TOPick專訪，當時的她也甜蜜地透露自己與男友的相處點滴，更自爆：「我覺得自己在愛情上的性格像男生」。

【最美主播】丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦 Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

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升呢準人妻

Nicole日前在社交平台中宣布自己已答應男友的求婚，她寫道：「23/9/2022 五周年紀念前夕兼生日個日 I said yes！」

在Nicole分享獲求婚當晚的相中所見，她與男友笑得十分開懷，十分登對。酒店房間內掛著二人過往的合照，又有一個「Nicole Will You Merry Me」的霓虹燈，男友向Nicole送上鑽戒、99枝紅玫瑰、插著「Bride-to-be」字牌的生日蛋糕，甚有心思。與Nicole合作《一線搜查》的宋熙年、不少網民也有留言送上祝福。

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大方放閃

Nicole在任職主播時已大方在社交平台公開日常生活照，她受訪時表示當時公司對這方面也未有太大限制。

在她的IG上，也可看到慶祝情人節、拍拖周年的相，也展現二人同樣fit爆的身型。

她在接受TOPick訪問解釋自己身型天生瘦底：「可以說是從小以大也未曾肥過，做瑜伽後的體態就更加美好。我是不可以放棄美食，我很喜歡吃米線、打邊爐、燒肉，任職健身教練的男朋友有機會一天三餐也是吃烚雞胸、烚西蘭花，如果換著是我的話，真的一餐也吃不下！」

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與未婚夫一凹一凸

Nicole與男友拍拖5年，向來予人感覺是相當穩定的一對，原來也是靠著性格互補，她說：「今年9月就是拍拖5年，我覺得自己在愛情上的性格像男生，他反而是會呻醋，他會在意我做甚麼，我從來也不太理會他，我們的性格是一凹一凸的」。

擁有一妹一弟的Nicole十分著重家庭，辭去全職工作後擁有更多時間與家人共聚天倫，譬如：與共用房間的妹妹聊至凌晨三、四時才睡覺。她強調自己有很重的家庭觀念，「我是把家庭擺到很前，也會想擁有自己的家庭，生小朋友也是在我的人生規劃當中。年青人也會說不生，但我是很想生小朋友的。」

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場地： The Lily Yoga Studio

記者：陳淑霖