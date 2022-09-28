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【消費券1萬】港鐵商場1,800萬電子現金券中午開搶　最高享1,500元回贈【附詳情】

社會 10:27 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港鐵商場本周三派1,800萬電子現金券，最高享1,500元回贈。（港鐵提供）

新一輪消費券10月起將發放，港鐵商場再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，合共總值1,800萬元。另外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「日日賞不停」活動，MTR Mobile登記用戶於推廣期內，於指定類別商戶透過電子貨幣即日消費滿指定金額，可獲高達合共$800電子優惠券。

「一Click即搶」推出總值1,800萬元商場優惠券

港鐵商場獎賞活動「一Click即搶」由今日（28日）中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile即有機會獲得最高1,500元優惠券。當中包括：「500元港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：3,000份）及「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：3,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份。

參加方法：

步驟1： 點選MTR Mobile內「我的獎賞」

步驟2： 在「禮遇」内點選：

  • 「一Click即搶！HK$500港鐵商場電子優惠券」 或
  • 「一Click即搶！HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」或
  • 「一Click即搶！HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」

步驟3： 點選「立即領取」

成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。

5商場推消費回贈最多享800元電子優惠券

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「日日賞不停」優惠活動，MTR Mobile登記用戶於10月份，在參與港鐵商場以電子貨幣消費滿2,000元，即獲200元優惠券；消費滿5,000元，更額外獲得600元優惠券，每人每日可獲最多合共800元電子優惠券，當中包括時裝、指定美容品牌、電器、電訊、鐘錶及首飾、餐飲類別商戶。

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責任編輯：陳麗娜

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