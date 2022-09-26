【潮物速報】太古城中心DETERMINANT男裝恤衫Pop-Up店　設3D掃瞄機揀出61種尺碼+期間優惠

▲ DETERMINANT《穿梭 61之旅》體驗店於太古城中心開幕。

專注打造簡約且具功能性服飾的男裝品牌DETERMINANT，過去多年來專注研究可免燙、抗異味、抗菌及具高透氣度的衣料技術，收集了大量亞洲男士身形數據，進行調整及改進，推出修身版及常規版兩種襯衫版形，設有10種領圍及6種 袖長，配搭出61個尺碼組合，專為亞洲人士身形度身訂造。

由即日起至10月2日，DETERMINANT《穿梭61之旅》體驗店登陸太古城中心，並展出61個尺碼組合的免燙商務襯衫王牌產品。場內亦設有創新的3D人體掃瞄機，讓男士們可輕鬆快捷掃瞄出自己3D身形，找到合適的襯衫尺碼 。

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顧客亦可於穿搭造型區了解更多不同場合的襯衫穿搭及技巧，再到DETERMINANT誠品生活太古店，即場入手免燙商務襯衫。

由即日起至10月2日，顧客追蹤DETERMINANT的IG或facebook帳戶，並於 DETERMINANT誠品生活尖沙咀店及太古店消費滿指定金額，即可享優惠，包括滿$400元可享$61折扣、滿$800減$161、滿$1,200減$261，以及滿$1,6 00減$361。

DETERMINANT《穿梭61之旅》體驗店

地址：太古城中心地下（近誠品生活）

日期：即日起至10月2日

時間：周一至周日10am-10pm

記者︰黃依情