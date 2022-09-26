【終止訴訟】指控母校培正失實陳述顧明均終止訴訟　官頒令不得再作相同訴訟

▲ 顧明均表示完全服從法官之判決。（林育慧攝）

有「電子大王」之稱的商人顧明均，於2014年入稟高等法院，指控母校培正中小學辦學團體浸聯會及校監等人，於培正專業書院單張中上印有其名字，認為內容構成失實陳述，案件早前於高等法院正式開審。惟開審4天後，顧突然申請終止聆訊。暫委法官今(26日)頒令顧不得再以相同理據向本案答辯人作訴訟，暫委法官並坦言顧對母校之貢獻及愛培正之心毋容置疑，惟觀乎其近年行為，令暫委法官不禁有一疑問，為顧的做法最終是否傷害培正校譽，著顧認真思考。

原告為顧明均，答辯人為時任香港培正中學校監楊國雄、時任香港培正中學校長葉賜添、香港浸信會聯會、培正專業書院時任校長岑錦康、培正小學時任校監陳之望、校董羅志強、何鏡煒、張志儉、鍾鴻鈞、林耀華、曾啟文和葉惠康。

案件上周於高等法院開審4天後，顧明均及部份證人作供後，顧明均提出終止聆訊及表示願意支付訟費。暫委法官歐陽浩榮遂於今早頒令，原告不得以相同理據向本案所有答辯人作出相同指控，並須支付彌償基準訟費。

暫委法官於頒令後表示，本案源於2014年開展，其間經過多次非正審申請，並於上周才正式開審。惟開審4天後，原告及其證人作供後，原告申請終止是次訴訟，並表示願意支付彌償基準訟費，並應答辯人要求，不再提出相同訴訟。

暫委法官表示明白答辯人要求法庭予以書面判詞，以還其公道，惟暫委法官指不會再就命令作書面判詞，認為於庭上發出命令已達致目的。

暫委法官最後特別向原告表示，聽取原告證供及證據後，認為原告是培正中學其中一名非常熱心校友，並作出重大貢獻，對於原告愛培正之心亦毫無懷疑。惟暫委法官指觀乎原告近年行為，不禁有一個疑問，原告稱為培正的一切，包括透過社會輿論及法律訴訟，達致保護培正的目的，最終是否傷害培正校譽，希望原告認真思考其提出之疑問。

顧明均離開法庭時表示會服從法官判決，至於法官著他考慮的事宜，顧亦表示服從，並希望以為母校校譽或教育事業前境而言，希望作出更多貢獻，對裁決完全服從，並表示案件告已告一段落。

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記者：林育慧