【中風】25歲女子一覺醒來發現中風 醫生揭4大都市人常犯元兇

中風是本港第四號殺手，每年約有逾3,000人因中風死亡，於中國内地更是第一位死亡原因，中風今年更有年輕化趨勢。有醫生便分享一名25歲病患，一覺醒來便中風的案例，指出中風與經常熬夜、不健康飲食、生活作息不規律、缺少鍛煉有密切關係。

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日前，內地1名25歲叫小雲的女子，早上起床後突然發現右邊難以活動，右手無法抬舉、亦不能行走，伴隨言語模糊不清、口角歪斜，因此被緊急送到中山大學附屬第五醫院治療。醫生立即安排她進行檢查，竟發現女子左側頸總動脈閉塞合併左側頸內動脈、大腦中動脈血栓栓塞，從而診斷出女子為急性腦梗死。

腦血管病中心主任、神經介入科主任周斌手術團隊立即為其進行開腦手術，術中取出了數枚暗紅色血栓，術後患者神經功能缺損評分（分數越高病情越重）由術前的10分降至4分，經過抗血小板、降脂、改善循環等治療，最終康復出院。醫生表示，患者雖然年青，這麼早就出現了中風，相信與她經常熬夜、不健康飲食、生活作息不規律、缺少鍛煉有密切關係。

中風後要抓住4.5小時黃金時間

周斌主任表示，腦卒中分為缺血性腦卒中（腦梗死）和出血性腦卒中（腦實質出血、腦室出血、蛛網膜下腔出血），其中，腦梗死約佔腦卒中的75%，其治療時間窗窄，越早治療效果越好，在時間窗內開展靜脈溶栓治療及血管內治療（取栓）等方案是目前最有效的救治措施。

研究表明，中風患者每延誤治療1分鐘，會死亡190萬個神經細胞，並且延誤治療導致的腦神經細胞損害是不可逆的。因此，腦卒中的救治，就是一場大腦與時間的賽跑。

周斌主任表示，日常要合理飲食、適當運動、戒菸限酒、保持規律作息，有基礎疾病者要積極治療，如控制血壓、血糖、血脂等，還可以增加有針對性的體檢項目，一旦懷疑中風或出現了中風症狀，要立即到正規醫院就診，早發現、早治療。

中風徵狀

據本港衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

本港腦神經科專科醫生盛斌曾受訪指出，每4至5名中風人士中就有一人曾試過「小中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

盛斌醫生指，小中風徵狀通常於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。盛斌醫生指，小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯︰羅嘉欣