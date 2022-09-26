  • 33°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 13:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝術展覽】印尼藝術展本周五起開辦　免費體驗印尼蠟染及自製咖啡工作坊

社會 13:23 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

「向世界遺產致敬：印尼藝術展」將展出世界非遺蠟染服飾及充滿印尼生活風情的藝術作品。

天趣國際藝術與印尼駐香港總領事館、香港印尼學社合作，由本周五（30日）起於天趣當代藝術館，舉行「向世界遺產致敬：印尼藝術展」。活動將展出世界非遺蠟染服飾及充滿印尼生活風情的藝術作品。展覽期由9月30日至11月11日，期間將舉行具印尼特色的蠟染及印尼咖啡工作坊，參觀前須預約。詳情即看：【下一頁

對於每個印尼人來說，在蠟染節穿上最好的蠟染服裝，是對包括蠟染在內的印尼傳統藝術的最高敬意。蠟染工作坊將讓參加者了解傳統蠟染的製作過程。各參加者將用傳統的熱蠟方法，創作自己的圖案和設計製作蠟染作品。工作坊在10月3日舉行，名額限於12人，費用全免。

咖啡師Yoshikazu Hosokawa將在10月13日的工作坊中分享如何製作一杯香氣滿溢的咖啡，並會介紹傳統的印尼咖啡豆如Aceh Gayo、Java Preanger、Flores Bajawa等，以及沖泡方法和溫度控制。名額限於12人，費用全免。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【0+3檢疫】酒店業料減少3成生意　將推出住宿餐飲優惠吸客
今日 12:03
【0+3檢疫】酒店業料減少3成生意　將推出住宿餐飲優惠吸客
【0+3檢疫】餐飲業界指遊客每年帶來100億元營業額　促政府盡快推出0+0
今日 12:11
【0+3檢疫】餐飲業界指遊客每年帶來100億元營業額　促政府盡快推出0+0
【兩餸飯熱話】旺角彌敦道兩餸飯又執笠　權發人氣驟跌點解無人排隊？
今日 12:12
【兩餸飯熱話】旺角彌敦道兩餸飯又執笠　權發人氣驟跌點解無人排隊？
【環保回收】綠惜地球促就紙包飲品盒生產者責任制立法　籲勿再落後競爭對手新加坡
今日 12:39
【環保回收】綠惜地球促就紙包飲品盒生產者責任制立法　籲勿再落後競爭對手新加坡

你可能感興趣

【0+3檢疫】酒店業料減少3成生意　將推出住宿餐飲優惠吸客
今日 12:03
【0+3檢疫】酒店業料減少3成生意　將推出住宿餐飲優惠吸客
【0+3檢疫】餐飲業界指遊客每年帶來100億元營業額　促政府盡快推出0+0
今日 12:11
【0+3檢疫】餐飲業界指遊客每年帶來100億元營業額　促政府盡快推出0+0
【兩餸飯熱話】旺角彌敦道兩餸飯又執笠　權發人氣驟跌點解無人排隊？
今日 12:12
【兩餸飯熱話】旺角彌敦道兩餸飯又執笠　權發人氣驟跌點解無人排隊？
文娛藝術 藝術館 印尼 展覽 設計 工作坊 咖啡 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　