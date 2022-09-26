【藝術展覽】印尼藝術展本周五起開辦　免費體驗印尼蠟染及自製咖啡工作坊

▲ 「向世界遺產致敬：印尼藝術展」將展出世界非遺蠟染服飾及充滿印尼生活風情的藝術作品。

天趣國際藝術與印尼駐香港總領事館、香港印尼學社合作，由本周五（30日）起於天趣當代藝術館，舉行「向世界遺產致敬：印尼藝術展」。活動將展出世界非遺蠟染服飾及充滿印尼生活風情的藝術作品。展覽期由9月30日至11月11日，期間將舉行具印尼特色的蠟染及印尼咖啡工作坊，參觀前須預約。詳情即看：【下一頁】

對於每個印尼人來說，在蠟染節穿上最好的蠟染服裝，是對包括蠟染在內的印尼傳統藝術的最高敬意。蠟染工作坊將讓參加者了解傳統蠟染的製作過程。各參加者將用傳統的熱蠟方法，創作自己的圖案和設計製作蠟染作品。工作坊在10月3日舉行，名額限於12人，費用全免。

咖啡師Yoshikazu Hosokawa將在10月13日的工作坊中分享如何製作一杯香氣滿溢的咖啡，並會介紹傳統的印尼咖啡豆如Aceh Gayo、Java Preanger、Flores Bajawa等，以及沖泡方法和溫度控制。名額限於12人，費用全免。

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記者：黃穎津