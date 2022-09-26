【刺警候判】涉刺警兼參與暴動工程師等3人認罪　女友否認妨礙司法公正受審

▲ 被告張芷程。（梁錦麟攝）

2020年7月1日大批市民在港島聚集，有防暴警於制服示威者時被1名工程師以軍用摺刀刺傷手臂，涉案工程師同日在登上飛往倫敦的航班後被捕，其女友其後亦涉協助罪犯被捕，另外兩名學生亦涉於暴動中抗拒及阻止該防暴警執行職務被捕。案件今（26日）於區域法院開審，工程師及兩名學生承認有意圖而傷人及暴動等罪，3人還押至10月13日求情，其間等候背景報告，工程師女友則否認妨礙司法公正罪受審。

4名被告為黃鈞華（25歲，工程師）、羅玨琛（20歲，學生）、周霈霖（20歲，學生）及張芷程（25歲，見習生）。黃、羅及周承認1項暴動罪，控罪指他們於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道一帶暴動。

黃及張否認1項作出一項或一連串妨礙司法公正傾向行為，指他們於或約於同日在港作出意圖協助黃鈞華逃避警方逮捕的作為。黃的控罪獲准存檔法庭，張則需就此罪受審。

黃另承認1項有意圖而傷人罪，指黃於同日在高士威道120號皇仁書院外，意圖令警員25116身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該警員。

羅另承認1項抗拒在正當執行職務的警務人員罪；周另承認1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪。控罪指，羅、周於同日同地，分別抗拒及故意阻撓在正當執行職務的警員25116。

同意案情指，2020年7月1日下午12時半，有多名示威者於港島參與非法集結，其後示威者人數增至約300人，有人揮動印有「光復香港 時代革命」字句的旗幟，亦有人以磚頭、欄杆及雨傘等物件築起大型路障，當中羅及周曾以雪糕筒加設路障。

警方警告無效後採取驅散行動，當時防暴警員25116看到羅手持黑雨傘，並隨示威者逃走，並於皇仁書院外將羅按在地上及作拘捕。此時周與其他示威者走近，周嘗試大力拉走羅，未有理會該警員警告。

示威者同時亦包圍該警員，並對他拳打腳踢，混亂間黃突然衝前，用軍用摺刀插向該警員左上臂近肩膊位置，令其當場血流如注，放開羅後不支倒地。

黃、羅及周其後往天后方向逃走，遇襲警員的傷口長7厘米，事後需縫7針，翌日出院，其後獲批106天病假。

控方指，案發時張及黃為情侶關係，張當日曾多次瀏覽Google航班，並致電黃。黃在觀塘碼頭棄掉涉案摺刀及衣服，其後前往新蒲崗會合女友，並購買當晚11時55分由香港出發前往倫敦的航班機票。在黃及張乘車至機場途中，有人以張的信用卡購買了另1張於 2020年7月20日由倫敦出發前往台北的機票，乘客為黃。

黃當晚登機後，警方趕到機場，並接着指示機長在航班上進行廣播呼喚黃，警員 21911與國泰航空職員登上航機，並透過黃獨特的髮尾及耳形等特徵認出他及截查 。

及至凌晨零時47分，黃被帶離航機及以有意圖而傷人罪被捕，警方於7月9日以協助罪犯罪拘捕張，周及羅亦於同月16日在家被捕。

法官為黃、周及羅索取背景報告，並將3人還押至10月13日作進一步求情。

案件今（26日）午續。

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記者：梁錦麟