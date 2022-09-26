【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力　寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業

《試當真》的《校花校草2022》進行得如火如荼，12強的花草們在第5集「校花校草綜藝堂」舉行的《全明星Casting》中，需要與影帝級嘉賓黃秋生、新生代演員袁澧林、蔡思韵、吳肇軒演對手戲，考他們演戲天份。

而導演評審席上除游學修，還有《哪一天我們會飛》及《狂舞派》導演黃修平，令各校花校草更嚴陣以待。

隨著「綜藝堂」第5集的播出，陳海琳（Hoilam）及沈以諾（Jay）在觀眾100%投票下，以最低票數提前畢業；勝出的10強校花校草，則正式進入最後一輪總決賽，並需要夥拍試當真導演以制作台慶大短片成為自己的畢業作品，最終獲最多觀眾票選的年度校花校草，將獲得十萬港元獎金及試當真正式藝人合約一份。

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游學修自爆曾試鏡《幻愛》

《全明星Casting》中，花草們以三人為一組，跟嘉賓演一場戲。首先出場有袁澧林考3位校花Moon、泰妹、510，重演《嚦咕嚦咕新年財》一場梁詠琪與奶奶打牌的戲碼。

3位校花表演中規中矩，袁澧林較喜歡Moon，認為她事前做足功課，而游學修和黃修平則認為泰妹表演較平穩，泰妹「中選」。之後輪到蔡思韵與三位校草Jay、Stone、阿康對戲，重演《幻愛》男女主角一場會面戲。

之前有試戲經驗的Stone，獲三位評審一致好評。蔡思韵指Stone的演出有驚喜，有很多微小的動作都融入了角色，與他對戲有互相交流。

而游學修則自爆曾試鏡失敗的經歷勉勵參賽者，謂︰「我嗰時都有試鏡過《幻愛》，但試鏡中唔中選有好多因素，我cast 完幻愛當下已經知道自己並非導演心中男主角的模樣。」他又特別稱讚Stone嘅表現：「Stone演正劇真係令我眼前一亮。」

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參賽者緊張忘詞

到下一組試鏡，邀請了吳肇軒重演《哪一天我們會飛》，游學修親自上場，與校花Hoilam和Natalie試鏡。Hoilam演了頭幾句對白突然間dead air，腦袋空白，給予了多次機會。吳肇軒笑指游學修落場演令對方緊張，之後Hoilam獲重演只跟吳肇軒對戲，但表演仍然未如理想。

游學修直言：「若是真試鏡早已不獲發第3次機會。」黃修平補充：「因為這是試自己的作品，所以會更嚴謹去評價」。他勉勵參賽者，要步向專業，最基本是掌握台詞；同時亦教路就算忘詞，都不可以中斷演出，戲還是要演下去，the show must go on。

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黃秋生臨場改對白

至於影帝級人馬黃秋生，重演《無間道》一場劉德華與梁朝偉經典戲份，考起三位校草曾Sir、皓嵐和何求。

14歲的皓嵐被黃秋生臨場考起，將人物設定由警察與臥底，改為父與子，難得皓嵐接招時表現淡定，還隨秋生的設定改對白。

皓嵐試鏡完畢後不但獲掌聲，秋生還說︰「小心啲細路。」黃修平更謂︰「臨場執到生，今次演得好。」游學修同樣力讚︰「佢真係接到。」影帝黃秋生贈貼士予他︰「將緊張變成能量，演員嘅訓練就係將自己變回小朋友。」

獲3位評判讚，皓嵐聲音有點哽咽，初時他只稱鼻敏感，最後被黃秋生篤爆，他忍不住喊了出來，他表示︰「前幾集做得唔好，第一次被人讚好開心。」秋生再寄語他︰「唔好放棄學業，做咩都好唔可以白痴、冇腦、唔識字。」黃修平鼓勵他踏出一步里程碑。

▲ 校花校草10強合照。

10強新賽制

10強誕生新賽制亦隨即啟動，校花校草在百分百觀眾投票大前題下，觀眾票選由9月26日中午12時開始，以累積票數計算直至10月22日下午2時正（畢業禮前）截票。期間不再會淘汰任何參賽者，觀眾亦可隨時改票，但投票不再有多票選項，限投1花1草。

而10強花草將分成5組，每組1花1草夥拍1位試當真導演，合力製作1條台慶月大短片；該5條台慶大短片同時是他們的畢業作品，在10月11-19日期間播出，觀眾可根據作品表現投選心水花草，最高票數的年度1花1草，將獲得十萬港元獎金，以及試當真正式藝人合約一份。