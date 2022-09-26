【612基金】612基金涉未有註冊　陳日君何韻詩等共6人否認控罪開審

▲ 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被控違反《社團條例》。（梁偉榮攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同秘書長共6人涉未有為基金註冊為社團，違反《社團條例》。6人否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院開審。辯方於開審前爭議控方的開案陳詞中，大篇幅提及基金的政治理念與案無關，裁判官則指「政治可以中性」，強調法庭不會處理社團的宗旨相關事宜。

6名被告依次為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。根據條例，任何本地社團均需於成立後1個月內，以指明的表格向社團事務主任申請註冊或豁免註冊。

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本案控方為副刑事檢控專員（特別職務）周天行，辯方包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝及梁晴怡。案件由主任裁判官嚴舜儀審理，裁判官先為早前身體抱恙致案件延遲一周開審表示抱歉，指被告在有代表律師到庭時可因應身體狀況缺席聆訊。

控方表示將傳召5名控方證人，辯方需要盤問其中2人，預計2天完成控方案情。案件開審前，彭耀鴻強調表明不同意控罪具持續性，要求控方釐定基金的成立日期，以及將爭議基金是否屬於社團和6名被告是否幹事。裁判官則指，相信控方指控基金是由多於1人組織的社團。

何沛謙則指，控方在開案陳詞中，大篇幅提及基金的政治理念和訴求等與案無關，認為有關陳述不恰當。裁判官則指，政治理念不一定是「壞」，「政治可以中性」，強調法庭不會處理社團的宗旨相關事宜，只會處理傳票控罪。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣