【612基金案】基金未註冊陳日君等被指宣揚基金政治理念 控方指基金曾被存入2.7億

▲ 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被控違反《社團條例》。（梁偉榮攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威共6人涉未有為基金註冊為社團，違反《社團條例》。6人否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院開審。控方開案陳詞指，被告以信託人身份宣揚基金的政治理念，基金帶有政治目的，資助受影響反修例運動的人士等。截至2021年10月基金獲存入共2.7億元，經提取後，結餘為744萬元。

6名被告依次為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。



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控方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表，辯方包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝及梁晴怡，案件由主任裁判官嚴舜儀審理。

案件開審前，彭耀鴻強調不同意控罪具持續性，要求控方釐定基金的成立日期，將就基金是否屬於社團和6名被告是否幹事爭議。何沛謙則指，控方在開案陳詞大篇幅提及基金的政治理念和訴求等與案無關，認為有關陳述不恰當。裁判官則指，政治理念不一定是「壞」，「政治可以中性」，強調法庭不會處理社團的宗旨相關事宜，只會處理傳票控罪。

控方開案陳詞指，示威者在2019年6月11日起佔據金鐘與中環一帶，並在翌日佔領立法會綜合大樓周邊道路抗議，其後引發暴力衝突，警方同日展開驅散，拘捕多名示威者。

2019年6月15日，第2至第5被告及民陣成員宣布成立臨時的「反送中受傷被捕者人道支援基金」，為6.12金鐘衝突中的抗爭者提供醫療及法律等支援，至7月6日易名為「612人道支援基金」，同日舉行記招，首4名被告以「612基金」信託人身份解釋基金成立的背景和目的、政治理念及財務安排等。真普聯將擔任基金託管人，其銀行戶口會用作接收公眾捐款及處理基金開支，基金會定期發布收支情況及委託核數師處理帳目。

控方指吳靄儀於記者會曾指，基金創立目的除了資助受影響反修例運動的人士，亦會資助與反修例運動相關的調查項目和舉辦活動的費用。吳又指，基金目標是將反修例運動的政治訴求提升到國際層面，以獲得關注。

控方續指，首5名被告在基金成立以來，多次與社民連、民陣和民主黨等政黨合作，在大型遊行期間擺設街站為基金籌款。在2020年民陣元旦遊行，陳日君、吳靄儀及何秀蘭與遊行人士互動，吳及何與遊行人士高呼「沒有暴徒、只有暴政」及「光復香港、時代革命」等口號，何亦提及基金會與香港境外的團體合作，支援海外抗爭者。陳則手持籌款箱呼籲捐款。

就基金的財務安排及資助項目，控方指基金戶口於2019年6月至2021年10月間共有10.3萬筆存款，總額為2.7億元。經提取後，基金截至2021年10月，基金已被提取2.63億元，結餘為744萬元。

控方指，部分開支用作為街頭集會和遊行提供視聽設備，包括資助民陣6.16遊行及民陣立法會示威區集會的音響支出，共涉款約24.6萬元。

控方又指，基金曾以5,000元資助香港大專學界國際事務代表團，該團在2019年9月赴倫敦和日內瓦進行政治遊說，建議歐盟國家為香港人提供難民庇護及制裁中國或香港官員等。另外，基金又曾以376萬元資助台灣的民間司法改革基金會，及以20萬元資助新香港文化協會。控方指司改會多次支持反修例抗爭，又形容《港區國安法》為「惡法」，新香港文化協會則向海外政府官員及政黨進行長期的政治游說，爭取香港獨立。

基金最終於2021年10月31日停止運作。控方指，基金沒有根據《公司條例》及《商業登記條例》註冊和登記，亦非免稅的慈善機構或慈善信託，而基金從未依照《社團條例》提交任何註冊或豁免註冊的申請。

聆訊明（27日）續。

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記者：陳曉欣