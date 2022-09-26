【犬隻定義】餐廳告示牌列「只禁犬隻」　攜貓用膳吃到一半被趕走

▲ 網民把貓貓放在貓袋在餐廳用膳，吃到一半時遭餐廳趕走。

在香港，大多數的餐廳不容許犬隻內進，大家又認為「犬隻」指什麼呢？近日，有網民分享餐廳門口告示牌指「犬隻不可進入食肆範圍」，看到「只禁犬隻」的字眼，網民與在貓袋中的愛貓一同進入餐廳用膳。結果，在吃到一半的情況下被告知：本餐廳嚴禁帶寵物而離開餐廳，更被職員以不屑語氣回應，令網民感到不吐不快，向網民弄個清楚：「意思係咪只係狗唔可以進入？」

近日，有網民在Facebook群組「天下貓貓領養及義工討論區」大呻，指自己於「孭住貓袋」準備進入位於南豐紗廠附近的café，眼見餐廳門口的告示牌只列明「犬隻不可進入食肆範圍」，這名網民決定排隊及落單，「全程都好順利，隻貓一直喺貓袋，冇叫到，又冇出過袋。」

用膳到一半時，事主稱一名短黑髮女職員向她表示：「本餐廳嚴禁帶寵物入去。」事主當時配合，「喺未飲曬杯咖啡嘅情況下離開餐廳，當刻，好多人望住」。離開時，事主再一次看門外的告示牌，為了再三確認自己有沒有理解錯誤，事主再次詢問餐廳員工，以免自己有所誤解「因為我地袋入邊係貓」。

▲ 有關餐廳在門外的告示牌。（圖片來源：FB@天下貓貓領養及義工討論區）

可惜，事主指員工以不屑語氣表示：「唔好意思，我哋已經寫到好清楚，嚴禁所有寵物！」事主亦反問職員「呢張？寫住狗啵？」職員則回應指：「我哋係嚴禁所有寵物，已經寫得好清楚！」

由於餐廳只列明「禁止犬隻」，字眼上令事主感到奇怪，所以事主決定公開事件，指自己入餐廳時，已有職員看到事主袋中有貓，不過未有阻止，加上告示牌上的字眼，令事主真的很好奇自己是否有所誤解。

我再一次致電時，職員都係話，寫得好清楚，唔夠清楚嘅話，之後會補多句。

事主認為南豐紗廠作為寵物商場，附近的café應該寫得清楚列明，任何寵物都不得內進，亦認為餐廳一開始應該不允許進入，並非「食到一半，咁多人望住，趕客走。」是次用餐經歷非常不愉快，「簡直不吐不快！」

帖文一出，立即引起網民熱議，不少網民認為餐廳的確只列明狗隻，而非其他寵物，「佢真係寫狗咋喎」、「但係佢真係冇寫所有動物喎」、「幅圖係狗，亦只寫犬隻，但唔俾貓入，可唔可以報消委會？」、「指主個牌問佢點樣清楚,中英文都寫住係狗，鬧爆佢」。亦有人認為餐職員的態度有問題「仲要態度咁差...比著我都嬲啦」、「如果職員咁串，絕對會開佢波，捉埋佢一齊去塊牌面前，問佢邊忽寫得好清楚，人係欺善怕惡，你要惡過佢！」

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責任編緝：蕭雅文