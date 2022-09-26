【著數優惠】戶戶送x Flash Coffee 慶祝國際咖啡日　期間限定「Coffee Flight」品嚐4款飲品

▲ 戶戶送聯同 Flash Coffee 慶祝國際咖啡日。（圖片由品牌提供）

為迎接10月1日的國際咖啡日，戶戶送將聯同Flash Coffee推出期間限定「Coffee Flight」，讓一眾咖啡迷，一次過享受多款咖啡！以親民價錢提供不同的咖啡及飲品，助大家每天精神地渡過忙碌生活。

是次期間限定「Coffee Flight」將於即日起至10月10日推出，以4款咖啡及飲品與大家一同慶祝國際咖啡日，盡情享受咖啡飄香，包括：椰子冷萃咖啡、Flash黑咖啡、凍鮮奶咖啡以及為慶祝是次國際咖啡日而推出的獨家飲品 –清新藍綠檸檬水，打卡一流！

椰子冷萃咖啡採用泰國天然椰子水調配，無額外添加糖粉，無脂肪、無膽固醇，清爽醒神，健康人士的首選。Flash黑咖啡味道濃郁、口感順滑的冷萃咖啡，每天限量新鮮製作。凍鮮奶咖啡嚴選100% Arabica咖啡豆，以濃郁的咖啡搭配鮮奶而製成。清新藍綠檸檬水，為慶祝是次國際咖啡日而合作推出的獨家飲品，以戶戶送的經典藍綠色調配檸檬水。

▲ 期間限定「Coffee Flight」，推出四款不同的飲品及咖啡。（圖片由品牌提供）

Flash Coffee致力減少使用塑膠，以可持續發展為環境作出貢獻。自9月起，Flash Coffee把塑料杯更換為可回收紙杯，飲品容量保持不變，響應環保，推動減塑

即日起至10月10日期間經戶戶送平台於銅鑼灣廣場2期、 尖沙咀冠華中心、及葵涌3間Flash Coffee 下單，即可以港幣127元訂購期間限定「Coffee Flight」，與親朋好友一同嘆杯「靚」 啡！。

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責任編緝：蕭雅文