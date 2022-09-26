【最後禮物】潘燦良不捨完成50場演出　黃子華歸隊《飯戲攻心》謝票

▲ 黃子華相信可跟潘燦良再合作。

黃子華、潘燦良主演舞台劇《最後禮物》，昨晚迎來第50場，也是大家最依依不捨的一刻。子華於開場前拜神時說：「我發夢呀！發夢今日係opening呀！嘩！醒左幾驚呀，哈哈哈......」繼而子華更搞笑扮暈倒地上：「我真係諗起都暈呀，我話你聽.....」

之後他於社交媒體上，感性寫： 「歐陽晴，五小時後各奔前程！保重，以抗生之虛妄，保輕莫懼現實鉛沉！互勉！」一眾演員及阿燦都要求他當眾朗頌這首詩，歡樂聲滿載後台。

謝幕式時，阿燦依依不捨：「我呢世，可能得呢次機會同子華合作。所以好珍惜，子華我會懷念你！其實疫情之間，做這個騷真的非常不容易，好榮幸和慶幸，這個騷一波多折，最終都可以上舞台同大家見面，五十個晚上，全體近百個工作人員，只有一個案例輕微感染，且發生於休息日之中，無傳染給任何一位演員，及工作人員，大家順順利利健健康做曬這五十場，真是非常之不容易！」

▲ 演員謝幕。

子華就謂：「今次真係可一不可再！大家唔好見我冇乜嘢，其實我每場都驚係最後一場，唔係驚病，咩疫個啲 ，我係驚我會死，因為我演完每一場都死左咁滯。」

能夠演完五十場，子華表示要多謝台上每一位出色的舞台藝術工作者，因今次班底可以話係史無前例厲害，每一位演出者都是獨當一面最好的舞台劇演員，例如 區嘉雯。

子華說：「我當年入香港畫劇團時，幾乎每一個劇女主角都係佢，我恨不得有份同佢做戲，最後我有一次機會，係莎士比亞劇入面，做佢細佬，著住對絲襪走出來，何其尷尬。所以我真係好開心，今次可以同咁多好演員合作。至於阿燦，就唔駛講啦，佢係我honey，我直頭係佢fans！」

子華對每一位演員的敬重及關懷，讓現場大家也非常之感動，歐嘉雯及韋羅莎聽著子華說話，更激動得落下淚來。

▲ 大家依依不捨。

演出完畢後，子華、阿燦於後台跟大家開香檳作小慶祝，兩人之後如子華寫道，「各奔前程」。阿燦忙自己執導的新劇《短暫的婚姻》，子華就會歸隊《飯戲攻心》參予謝票。

目前票房已經過四千萬，子華話當然十分開心，由其戥導演及編劇高興，因為他們花了很多心血去做一個好劇本，能得觀眾鼓勵十分重要。「一班兄弟姐妹連日來不停謝票，真係辛苦曬，我會歸隊啦。」

阿燦剛話可能呢世人最後一次同子華合作，子華大笑：「點會？我大把機會可以再合作啦。」有提議子華，不如把《最後禮物》變成電影搬上大營幕，阿燦話：「都可以喎，依家其實已經有舞台劇已經試緊，係電影院到播，不過未成氣侯，我地可以諗下，帶起這個新的風氣。」

子華也感認同：「我地都有錄影！可以直接係戲院播成個舞台劇，等更多人睇！反正英皇咁多院線！呢個真係一個好提議呀！叫總監Alex度下啦！」

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