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【充公款項】高院頒令充公「星火同盟」7000萬　警方指組織涉嫌洗黑錢

社會 14:31 2022/09/26

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警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥（中）。（黃傑偉攝）

警方於2019年12月以涉嫌洗黑錢罪名拘捕星火同盟組織3男1女。調查期間，分別於2020及2021年，其中2名被捕人士潛逃離開香港，於是警方以有組織及嚴重罪案條例向高等法院申請沒收潛逃2名人士資產，涉及款項7,000萬元。

警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有表示，警方於2019年6月發現一個籌款平台，以支持反修例行動遊行活動人士，該平台於2019年6月至11月共籌得約8,000萬元，並將款項存入一間私人公司賬戶內。但警方調查發現所籌得資金使用方法，與宗旨背道而馳，包括被用作購買私人保險，清找私人卡數及大部分企圖提走，警方懷疑有人企圖以此平台進行洗黑錢活動。

於是於同年12月展開拘捕行動，以涉嫌洗黑錢拘捕星火同盟組織內3男1女，並凍結其中二名被捕人7,000萬元資產，其後其中2名被捕人，分別於2020年10月1及2021年3月潛逃離開香港，於是警方以有組織及嚴重罪案條例，向高等法院申請2名潛逃人士資產沒收令，經聆訊後高等法院今日頒下沒收令，將2名潛逃人士約7,000萬元沒收。

警方表示，不時發現有組織以眾籌博取市民善心作募捐活動，但往往募捐與當初宗旨不一致，有機會觸犯盜竊條例內的欺詐罪，最高可被判監禁14年。並重申任何人已知道財產或款項與犯罪得益有關仍處理，有機會涉及洗黑錢罪名，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元。

警方呼籲市民對募捐及眾籌要多加留意避免受騙。警方指對捐款人士而言，如只涉及募捐，一般不會負上刑責，但每件案件不能一概而論。

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記者：黃傑偉

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