  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 18:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【共創明Teen】孫玉菡：友師招募進度理想　有信心可找到足夠師友及學員

政治 17:36 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

由政務司司長陳國基領導的跨部門行動小組所推出的「共創明『Teen』計劃」，已開始招募學員，周三截止，每名學員會獲配對一名義務友師。勞工及福利局局長孫玉菡指，現時友師招募進度理想，形容「很多電話打來」表示會參與計劃，有信心可以找到足夠師友，但會於9月底正式截止申請後，方公佈數據。

立法會今日召開改革扶貧政策和策略小組委員會，討論「共創明『Teen』計劃」。孫玉菡強調希望「做好」計劃，當局仔細考慮後，認為最理想是一名友師配對一名學員，希望發揮最好作用。當局最為重視友師質量，故此尋找具規模的公司及專業組織提供好的友師。被問公務員會否參與計劃？孫玉菡指，希望優先讓商界及專業人士參與，但公務員隨時樂意參與。

他又提及，今次計劃屬試驗，「名額數量多少才合適，要做過才知道」，政府於今次取得寶貴經驗後，再定下一階段目標，是否「做闊」或「做大」。

對於工聯會立法會議員鄧家彪憂慮，計劃並無預期中受歡迎，孫玉菡表示，當局招募學員有3個途徑，一是透過教育局從學校招募；二是由非牟利機構協助尋找學員；三是自我推薦，提及當局收了不少人自行網上報名。他強調，當局正盡最大努力，將計劃推展給可以受惠人士，他個人亦對計劃有信心。

「共創明『Teen』計劃」名額共2,000共，為居住於弱勢社群家庭，尤其居於「劏房」的中一至中三學生，提供師友配對、個人發展規劃和財政支援。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【共創明Teen】陳龔偉瑩：開闊眼界不足以脫貧　6屆師校計劃校長：1年難建立關係
06:00 2022/08/23
【共創明Teen】陳龔偉瑩：開闊眼界不足以脫貧　6屆師校計劃校長：1年難建立關係
【共創明Teen】陳國基：下月起透過學校及地區提名學生參加　不排除日後增加名額
17:27 2022/08/28
【共創明Teen】陳國基：下月起透過學校及地區提名學生參加　不排除日後增加名額
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止
17:33 2022/09/08
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止

你可能感興趣

【共創明Teen】陳龔偉瑩：開闊眼界不足以脫貧　6屆師校計劃校長：1年難建立關係
06:00 2022/08/23
【共創明Teen】陳龔偉瑩：開闊眼界不足以脫貧　6屆師校計劃校長：1年難建立關係
【共創明Teen】陳國基：下月起透過學校及地區提名學生參加　不排除日後增加名額
17:27 2022/08/28
【共創明Teen】陳國基：下月起透過學校及地區提名學生參加　不排除日後增加名額
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止
17:33 2022/09/08
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止
孫玉菡 陳國基 工聯會 鄧家彪 政務司 勞工及福利局 立法會 教育局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　