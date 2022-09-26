【共創明Teen】孫玉菡：友師招募進度理想　有信心可找到足夠師友及學員

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

由政務司司長陳國基領導的跨部門行動小組所推出的「共創明『Teen』計劃」，已開始招募學員，周三截止，每名學員會獲配對一名義務友師。勞工及福利局局長孫玉菡指，現時友師招募進度理想，形容「很多電話打來」表示會參與計劃，有信心可以找到足夠師友，但會於9月底正式截止申請後，方公佈數據。

立法會今日召開改革扶貧政策和策略小組委員會，討論「共創明『Teen』計劃」。孫玉菡強調希望「做好」計劃，當局仔細考慮後，認為最理想是一名友師配對一名學員，希望發揮最好作用。當局最為重視友師質量，故此尋找具規模的公司及專業組織提供好的友師。被問公務員會否參與計劃？孫玉菡指，希望優先讓商界及專業人士參與，但公務員隨時樂意參與。

他又提及，今次計劃屬試驗，「名額數量多少才合適，要做過才知道」，政府於今次取得寶貴經驗後，再定下一階段目標，是否「做闊」或「做大」。

對於工聯會立法會議員鄧家彪憂慮，計劃並無預期中受歡迎，孫玉菡表示，當局招募學員有3個途徑，一是透過教育局從學校招募；二是由非牟利機構協助尋找學員；三是自我推薦，提及當局收了不少人自行網上報名。他強調，當局正盡最大努力，將計劃推展給可以受惠人士，他個人亦對計劃有信心。

「共創明『Teen』計劃」名額共2,000共，為居住於弱勢社群家庭，尤其居於「劏房」的中一至中三學生，提供師友配對、個人發展規劃和財政支援。

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記者：陳葆琳