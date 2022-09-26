【0+3檢疫】英國學校拒來港轉到新加坡招生　升學機構：爭入頂尖名校競爭增加

▲ 英識教育每年10月會舉行一年一度的大型升學展。（英識教育提供）

「0+3」入境政策今日（26日）起正式實施，旅客入境香港後不需於指定酒店隔離檢疫。惟有升學機構引述英國學校指，目前防疫政策下仍不會選擇到香港，會改為於網上進行收生面試；亦有英國學校指會轉到新加坡實體招生，或令本港有意到外地升學的學生競爭加劇。

升學機構英識教育表示，每年10月舉行一年一度的大型升學展，以往近百間院校均會派收生官或代表專程赴港，參加升學展作即場招生；今年絕大部分學校最終決定不到訪香港，改為於網上進行收生面試，最終有約30間學校參展，但入學面試將繼續以網上形式進行。英識教育稱，接獲不少英國學校通知，短期內不會派收生官到訪香港收生，包括受港人家庭歡迎的Mount Kelly、Oxford International College。

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其中Mount Kelly的招生總監Vanessa指，除非本港完全撤除所有限制或通行證，否則不可能親身到香港參加升學展。她稱，因香港的入境措施仍然嚴苛，收生官若不幸於香港染疫，將要強制隔離至少7日，將影響其行程及學校下年度的收生安排。

有英國寄宿學校及預科書院就轉陣，考慮到訪新加坡及馬來西亞，甚至於非洲等地區招生。Oxford International College (OIC) 首席教育總監Yasmin Sarwar說，世界各地不乏精英且努力的學生，相信未來更加多學校會在亞洲或非洲不同城市作招生。他稱，其他地方已經回復正常的面試，形容香港仍在停擺中，長遠難免影響學校的收生比例。

英識教育執行總監陳思銘就說，全球已恢復正常生活，很難要外國人理解香港的防疫政策，亦因此令他們對到訪香港卻步。他又說，由於收生官行程很緊密、即使留港亦不多於5天，尤其是寄宿學校，收生只佔一小部份工作，學校仍有頻繁的工作需要處理。陳思銘分析，若收生官在香港有被隔離一至兩星期的風險，外國學校不會嘗試冒險。他又指出，英國學校於新加坡的收生比例有上升，料香港學生需經更大的競爭，才能躋身英國頂尖名校。

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責任編輯：黃悅晴