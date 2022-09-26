【流水落花】新戲入選香港亞洲電影節閉幕電影　鄭秀文獻出從影以來大突破

由香港電影發展基金資助，創意香港全力支持，「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品——《流水落花》，日前先拔頭籌，獲香港亞洲電影節 (HKAFF) 公佈成為本屆閉幕電影之一，在芸芸優質人氣作品下成功突圍。這部賈勝楓導演、李嘉慧監製的新作，除了獲得剪輯指導張叔平、造型顧問文念中加持外，還邀請到天后鄭秀文（Sammi）一次從影以來大突破。

她跟好戲之人陸駿光、談善言，聯同八位年少新力軍黃梓樂、李昀蔚、吳祉嶠、趙啓嵐、徐家謙、曾睿彤、黃梓軒及劉朝健 (Gordon Lau)，把香港近年被廣泛報導的寄養家庭 (foster family) 題材，感動人心地搬上大銀幕。

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《流水落花》以Sammi、陸駿光飾演的一對寄養家庭夫婦為軸心，發展出與數個寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實。Sammi 得知新片入選香港亞洲電影節，更被場刊盛讚形容為「a career-best performance」（事業生涯上一次最佳演出），顯得相當欣慰和興奮。

Sammi表示：「我很榮幸參與到《流水落花》，好替導演鼓舞，因為佢第一次有作品面世，就成為咗電影節閉幕電影，對於新導演嚟講，係美麗嘅開始！我希望透過呢次盛事，可以同世界各地嘅電影愛好者交流；而更重要係，可以有更多唔同地方嘅朋友欣賞到《流水落花》。」

Sammi更補充：「《流水落花》將會好快同大家見面，除咗係導演首部劇情片作品，亦係我喺『非喜劇類型』中好大嘅嘗試。我個人好鐘意呢部電影，佢唔煽情，但我深深被故事同角色所觸動，希望到時大家可以入戲院支持啦！」《流水落花》暫定明年正式上映，在今年11月13日率先於香港亞洲電影節閉幕環節中公映兩場，打開美麗序幕。

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故事簡介：

「父母養育孩子，其實很多時候，是孩子拯救了父母。」

《流水落花》故事講述，陳天美（鄭秀文飾）和何彬（陸駿光飾）透過莫姑娘（談善言飾）申請成為寄養家庭，夫婦倆很用心，迎來各有問題的小孩在他們人生不同階段出現——因母親毒癮而缺乏照顧的文森（黃梓樂飾）、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚飾）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠飾）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐飾）、與及對成年人失去信任的家希（曾睿彤飾）家朗（徐嘉謙）姊弟。天美在小孩身上看到了父母、同學、社會造成的傷痕，她用盡方法讓眾人重拾希望，成為大家依靠、好好相處的家人。

別人都讚天美偉大，但她知道，是這班孩子拯救了她。因為一直無法磨滅喪兒傷痛的天美，直到遇上寄養孩子後，她早已掏空了的心才有所寄託，重拾做母親的感覺；本來有缺陷之家，也暫時得到填補。

十三年間，天美醉心於照顧小孩，永遠都一意孤行。何彬出軌，終於讓她聽見埋藏在對方內心的說話，當下天美才意識到自己忽略對方的感受，忘卻了孩子真正需要。往後的日子，儘管何彬努力補救，天美仍遲遲未能確定自己心意。最終靠著寄養小孩有意無意的啟發，才幫助他們挽回這段關係。

正當夫婦與快將升上大學的寄養孩子仲恆（劉朝健飾）過著簡單快樂的時光，卻迎來一場突變；流水運送落花，人生的旅程還是會延續下去，勾起淡淡思念。